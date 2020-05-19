Сын певицы Эллы Фицджеральд, застрявший в Ярославле из-за коронавируса, хочет встретиться с женой

Ранее КП-Ярославль сообщала о том, что американский джазовый исполнитель, сын легендарной певицы Эллы Фицджеральд Рэй Браун-младший находится на самоизоляции в Ярославле. Из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, он не может выехать из города. Музыкант прибыл в регион еще в феврале и дал здесь концерт вместе с ансамблем Станислава и Вадима Майнугиных.

Сегодня стала известна информация о том, как Рэй Браун-младший устроился в Ярославле и как он проводит время на самоизоляции.

- Рэй Браун-младший не смог улететь после концертного тура. Сейчас он живет на съемной квартире. Мы постоянно держим связь, у него все в порядке, - рассказал ярославский музыкант Станислав Майнугин.

По словам артиста, Браун-младший соблюдает режим самоизоляции и выходит из дома только в соседний магазин за продуктами, со всеми домашними делами справляется сам. Певец очень хочет встретиться со своей женой, виолончелисткой Натальей Ильиной, которая живет на Украине в городе Энергодар.

- Чтобы решить этот вопрос, мы обратились за помощью к правительству. Вероятно, что организовать приезд жены музыканта в Россию будет проще, чем ему выехать на Украину, - пояснил Станислав Майнугин.

Рэй Браун-младший хотел бы провести все лето на Украине, возвращаться в Америку он пока не планирует. Из-за пандемии коронавируса работы там сейчас нет, круизные лайнеры, с которыми музыкант заключает договоры, не выходят в рейсы.