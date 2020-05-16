2020-05-16T23:01:47+03:00
Общество

Сын певицы Эллы Фицджеральд из-за пандемии коронавируса находится на самоизоляции в Ярославле и не может вернуться домой

Джазовый музыкант прибыл в регион еще в феврале
Светлана Крутикова
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Рэй Браун-младший из-за пандемии COVID-19 не может выехать из Ярославля. ФОТО: официальный сайт Рэя Брауна-младшегоРэй Браун-младший из-за пандемии COVID-19 не может выехать из Ярославля. ФОТО: официальный сайт Рэя Брауна-младшего
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Американский джазовый музыкант, сын всемирно известной певицы Эллы Фицджеральд Рэй Браун-младший из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, не может выехать из Ярославля. Известно, что певец приехал в регион еще в феврале и дал здесь концерт вместе с ансамблем Станислава и Вадима Майнугиных.

За комментарием по ситуации КП-Ярославль обратилась к директору ярославского джазового центра Игорю Гаврилову.

- Это частная жизнь музыканта, и никто не должен в нее вмешиваться, - ответил нам руководитель джаз-центра.

На данный момент общее число заболевших COVID-19 в Ярославской области составляет 1629 человек, за сутки выявили еще 92 случая заражения. На лечении находятся 1319 пациентов, из них 176 госпитализированы. С момента начала пандемии выздоровели 299 ярославцев, 11 человек спасти не удалось.

Сегодня, 16 мая, в регионе начал действовать обязательный масочный режим. Все жители области обязаны надевать маски при поездках в общественном транспорте и такси, на остановках, заправках, в магазинах, аптеках и при посещении организаций, которые обслуживают население. За нарушение режима будут выносить предупреждения. А тех, кто станет умышленно нарушать норму, ждет штраф. Для граждан он составит от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч.

При этом Ярославская область подключилась к поэтапному выходу из режима самоизоляции. С 16 до 22 мая разрешили работать организациям всех форм собственности. Кроме того, для ярославцев вновь станут доступны услуги автосервисов, автомоек, автостоянок, химчисток и клининговых компаний.

Открываются и фитнес-залы, учреждения культуры, спортивные заведения, бани, развлекательно-досуговые центры, турфирмы. Однако не для посетителей, а для собственных нужд. Например, для ремонта, уборки или выполнения административных дел в своих помещениях.

А вот кафе и рестораны по-прежнему работают только на вынос и доставку. Под запретом пока и торговля непродовольственными товарами. Можно продавать только товары первой необходимости. Дистанционно же торговать могут все. Через неделю региональные власти определят, можно ли сделать новые послабления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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