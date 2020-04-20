2020-04-20T01:15:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 20 апреля: в Гаврилов-Ямской районной больнице четыре отделения закрылись на карантин

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ярославле на 20 апреля 2020 года
Екатерина РЯБЦЕВА
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Врачи продолжают лечить больных и остаются на связи с главными специалистами регионаВрачи продолжают лечить больных и остаются на связи с главными специалистами регионаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По данным на вечер 19 апреля число заболевших коронавирусом в Ярославской области увеличилось на 12 человек. За сутки врачи взяли 550 тестов. На лечении в больницах региона находится 105 пациентов.

В Гаврилов-Ямской районной больнице закрылось сразу четыре отделения – хирургическое, гинекологическое, неврологическое и терапевтическое. У 8 сотрудников, работающих в больнице выявлен положитeльный aнaлиз нa коpонaвиpус.

Жителей Гаврилов-Ямского района везут в больницы Ярославля, а в районной больнице продолжают работать поликлиника, приемное отделение и скорая помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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