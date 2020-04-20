Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 20 апреля: в Гаврилов-Ямской районной больнице четыре отделения закрылись на карантин
По данным на вечер 19 апреля число заболевших коронавирусом в Ярославской области увеличилось на 12 человек. За сутки врачи взяли 550 тестов. На лечении в больницах региона находится 105 пациентов.
В Гаврилов-Ямской районной больнице закрылось сразу четыре отделения – хирургическое, гинекологическое, неврологическое и терапевтическое. У 8 сотрудников, работающих в больнице выявлен положитeльный aнaлиз нa коpонaвиpус.
Жителей Гаврилов-Ямского района везут в больницы Ярославля, а в районной больнице продолжают работать поликлиника, приемное отделение и скорая помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU