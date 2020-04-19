2020-04-19T16:01:40+03:00
Коронавирус Covid-19

В Гаврилов-Яме закрыли районную больницу: у 8 сотрудников положительный анализ на коронавирус

Местных жителей госпитализируют в больницы Ярославля
Екатерина РЯБЦЕВА
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Врачи продолжают лечить больных и остаются на связи с главными специалистами регионаВрачи продолжают лечить больных и остаются на связи с главными специалистами регионаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Гаврилов-Ямской районной больнице закрылось сразу четыре отделения – хирургическое, гинекологическое, неврологическое и терапевтическое.

– У 8 сотрудников, работающих в больнице выявлен положитeльный aнaлиз нa коpонaвиpус, – сообщили в оперштабе Ярославской области.

Всего в отделениях осталось 24 пациента 16 медработников. Врачи продолжают лечить больных и остаются на связи с главными специалистами региона.

Жителей Гаврилов-Ямского района везут в больницы Ярославля, а в районной больнице продолжают работать поликлиника, приемное отделение и скорая помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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