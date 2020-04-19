Ситуация с коронавирусом в Ярославской области на 19 апреля: количество зараженных увеличилось на 12 человек

19 Апр 2020 2020-04-19T15:33:27+03:00

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Всего в регионе находится 117 заболевших пациентов. 45 – в Ярославле, 19 – в Гаврилов-Ямском районе, 17 – в Рыбинске, 13 – в Переславском городском округе, 8 – в Рыбинском муниципальном районе, 7 – в Тутаевском муниципальном районе, 2 – в Угличе, 1 – в Ярославском муниципальном районе, 2 – в Ростовском муниципальном районе, и по одному человеку в Борисоглебском, Некоузском и Даниловском муниципальных районах.

На 19 апреля в области за весь период выздоровело 12 человек, на лечении находятся 105 пациентов, и проведено 550 лабораторных исследований. На обязательной изоляции остаются 58 ярославцев.

ИСТОЧНИК KP.RU