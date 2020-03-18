«Водка не поможет!»: инфекционист рассказала ярославцам о коронавирусе

В Ярославле 18 марта прошла встреча журналистов с главным внештатным инфекционистом департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Ириной Старостиной. Встреча была посвящена проблеме распространения на территории страны коронавируса. Специалист с 40-летним стажем работы подробно рассказала, как лучше всего обезопасить себя от заражения, разъяснила особенности проведения самоизоляции, а также описала процесс помещения больных на карантин в инфекционную больницу.

- Самое главное, что должны понять люди – никакой паники! Каждому человеку нужно взять за правило не выходить из дома при малейших симптомах респираторной инфекции. Если у вас появился кашель и насморк, а также незначительно поднялась температура – сразу вызывайте врача на дом, - пояснила Ирина Старостина. – Ни в коем случае не идите в больницу сами, иначе вы рискуете заразить других людей.

Врач также посоветовала минимизировать выходы в людные места, а также исключить рукопожатия при встрече. Для того, чтобы свести риски заражения на нет, находитесь от собеседника на расстоянии не менее одного метра. Как можно чаще мойте руки, пользуйтесь антисептиками. Для профилактики рекомендуется хотя бы раз в день протирать свое рабочее место антисептическими салфетками.

- Для стерилизации рук подойдут гели, салфетки и мыло, - уточнила инфекционист. – Вопреки распространенному мнению, водка не поможет вам в очищении поверхности. Основной способ передачи вируса – воздушно-капельный. Из-за этого на медицинском уровне рекомендуется чихать в свой локоть, а не в ладонь. Помните, что маска – не панацея, она помогает заболевшим не распространять инфекцию на окружающих.

На данном этапе борьбы с вирусом важны осознанность и ответственность жителей Ярославской области. Незамедлительно вызывайте врача на дом при обнаружении малейших симптомов ОРВИ, исключите выходы в людные места и придерживайтесь правил самоизоляции.

На данный момент в регионе выявлен всего один случай заражения коронавирусом. Заболевшая вместе с супругом помещены в специальные боксы в инфекционной больнице. На данный момент женщина находится в состоянии средней тяжести, однако наблюдаются положительные подвижки. Тесты не подтвердили наличие вируса у ее мужа.