В Ярославской области первый человек заболел коронавирусом

Во вторник, 17 марта, Роспотребнадзор опубликовал список регионов, в которых зарегистрированы новые случаи коронавируса COVID-19. Среди них оказалась Ярославская область.

– По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке, – сообщает Роспотребнадзор.

Врачи определяют, с кем контактировали инфицированные, и проводят лабораторные обследование.