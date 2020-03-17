2020-03-17T17:28:55+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ярославской области первый человек заболел коронавирусом

Роспотребнадзор подтвердил информацию
Екатерина РЯБЦЕВА
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Врачи проводят лабораторные исследованияВрачи проводят лабораторные исследованияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во вторник, 17 марта, Роспотребнадзор опубликовал список регионов, в которых зарегистрированы новые случаи коронавируса COVID-19. Среди них оказалась Ярославская область.

– По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке, – сообщает Роспотребнадзор.

Врачи определяют, с кем контактировали инфицированные, и проводят лабораторные обследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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