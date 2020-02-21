В Ярославле началось рассмотрение дела о пытках заключенного Евгения Макарова в колонии №1

В Дзержинском суде началось рассмотрение дела по обвинению бывших сотрудников УФСИН в превышении ими своих полномочий и избиении заключенного Евгения Макарова. Видео пыток появилось в СМИ летом 2018 года.

Журналисты, адвокаты и родственники подсудимых собрались у входа в зал, где будут зачитывать обвинительное заключение. Пресса просит комментарий у защиты обвиняемого Сипана Мамояна – бывшего оперативного сотрудника УФСИН. Мамоян, по версии следствия, обливал водой ягодицы и голову Макарова, чтобы усилить у заключенного болевые ощущения от пыток.

– Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы Макарову не был причинен вред здоровью, – считает адвокат Виктор Воронин. – Также с 2010 года потерпевшему выносились приговоры, но наказание было не связано с лишением свободы – суд давал Макарову возможность исправиться. В 2012 году его все-таки осудили по части 1 статьи 111. Ему тогда дали 7 лет и 6 месяцев колонии. За период отбытия наказания он заработал 130 дисциплинарных взысканий. Я связываю такое поведение Макарова с тем, что он познакомился с одним из фигурантов «болотного дела», а далее провоцировал сотрудников УФСИН на применение насилия.

Дальше журналистам дает комментарий Ирина Бирюкова – адвокат фонда «Общественный вердикт».

– Это первое дело в истории России, когда на скамье подсудимых такое большое количество сотрудников ФСИН, в том числе два сотрудника руководящего состава, – отметила Бирюкова. – Сам Евгений Макаров не хочет ходить на судебные заседания, потому что очень нервничает и не желает вспоминать то, что происходило в колонии.

Почти через час в зале суда появляются подсудимые. Среди них старший инспектор ИК-1 Максим Яблоков, младшие инспекторы Алексей Бровкин, Сергей Драчев, Андрей Зыбин, Дмитрий Соловьев, Руслан Цветков, заместитель дежурного Алексей Бровкин, сотрудник отдела безопасности колонии Александр Морозов, а также старший оперуполномоченный оперативного отдела Сипан Мамоян, заместитель начальника колонии Иван Калашников, бывший начальник колонии Дмитрий Николаев и его заместитель по безопасности и оперативной работе Игит Михайлов, младший инспектор группы надзора отдела безопасности Алексей Андреев и начальник четвертого отряда отдела по воспитательной работе ИК-1 Алексей Микитюк.

Руководящий состав колонии размещают в зале – они находятся под домашним арестом. Остальных посадили в клетку под охрану. Бывшие УФСИНовцы ухмыляются и громко разговаривают. Не похоже, что они чувствуют вину или ждут сурового приговора. Суд может назначить им наказание от трех до шести лет лишения свободы.

Журналисты просят у суда разрешение на съемку, но подсудимые единогласно против. Они боятся травли и опасаются за своих родственников. Несмотря на это судья удовлетворяет ходатайство, камеры включаются. Процесс начался, но длился недолго.

– Суд по делу в отношении сотрудников ИК-1 объявил перерыв до 26 февраля, – сообщила пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова. – Бывшему заместителю начальника колонии Ивану Калашникову нужно в больницу.

Сегодня обвинительное заключение не огласили.

Напомним, первый фигурант дела – заместитель начальника оперативного отдела колонии Сергей Ефремов – ранее услышал свой приговор.