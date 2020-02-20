Будь в теме: задай вопрос управляющему банковской группы «Открытие»!

2020-02-20T09:47:56+03:00
Общество

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Управляющий банковской группой «Открытие» в регионе Андрей Головко вновь готов ответить на вопросы читателейУправляющий банковской группой «Открытие» в регионе Андрей Головко вновь готов ответить на вопросы читателей
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Управляющий банковской группой «Открытие» в регионе Андрей Головко вновь готов ответить на вопросы читателей. Речь пойдет об итогах и планах дальнейшего развития ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в Ярославской области, тенденциях рынка кредитования малого и среднего бизнеса, общей стратегии работы с предпринимателями. Ответит управляющий и на другие вопросы о банковском обслуживании, волнующие жителей региона.

С 19 по 25 февраля пишите нам на адрес электронной почты: ekaterina.papakina@phkp.ru

Итоговый материал, где будут опубликованы самые интересные вопросы и самые актуальные ответы, читайте на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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