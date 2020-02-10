Личный кабинет - сервис для каждого

Московский коллега, приехав в командировку, рассказал, как чуть не стал жертвой приписок. Столичные жители знают немало историй, когда выясняется, что они якобы проходили в медицинских клиниках обследования, которых на самом не было, и даже получали странные диагнозы, о которых даже не подозревали.

Такие ситуации выявлялись, когда граждане изучали информацию о полученных ими

медицинских услугах в своем Личном кабинете на сайте Московского территориального фонда обязательного медицинского страхования. А можно ли сделать подобное не только в столице, но и в Ярославле? Да! Мы попробовали, и у нас получилось!

Хорошая новость

Данные социологических исследований показывают: состояние своего здоровья и качество медицинского обслуживания – один из наиболее важных вопросов для большинства россиян. Для нас важно «держать руку на пульсе» - получать объективную информацию о полученных медицинских услугах и правильно планировать мероприятия, связанные с заботой о своем здоровье, без которого невозможны ни карьера, ни личное благополучие.

Для тех, кого все это интересует, есть хорошая новость: Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ярославской области разработал и с начала 2020 года запустил в эксплуатацию новый информационный ресурс - Личный кабинет застрахованного.

Личный кабинет разработан для всех, кто застрахован по программе обязательного

медицинского страхования (ОМС) на территории Ярославской области. Доступ к нему возможен с любого устройства, имеющего выход в Интернет. Это может быть персональный компьютер, планшет или смартфон. Для входа нужно зайти на сайт Территориального фонда ОМС Ярославской области по адресу http://www.yartfoms.ru

Об услугах – объективно

В Личном кабинете можно получать информацию об оказанной вам медицинской помощи

и ее стоимости. Если список не соответствует действительности, застрахованный может здесь же, в Личном кабинете, составить и отправить обращение, которое немедленно попадет к специалистам Территориального фонда ОМС Ярославской области. Это заявление рассмотрят, а о результатах сообщат заявителю. Все взаимодействие будет проходить в рамках Личного кабинета.

К сожалению, случается, что клиника выставляет страховщикам счет за «услуги», которые на самом деле человеку не оказывала. Но недостоверная информация о состоянии здоровья человека может стать для него серьезной проблемой. Например, стоимость страхования жизни и здоровья, добровольного медицинского страхования зависит от ряда условий. Если при наступлении страхового случая в медицинской истории человека выявят диагнозы, о которых он не сообщал при заключении договора, это могут расценить как введение в заблуждение страховщика. Итогом может стать отказ в страховых выплатах. Так что отслеживать информацию очень полезно, и Личный кабинет здесь – отличный помощник.

Широкий спектр возможностей

Зайдя в Личный кабинет на http://www.yartfoms.ru, слева вы увидите несколько «кнопок».Среди них – «Мои данные», «Мои услуги», «Мои исследования», «Календарь», «Дневник здоровья», «Мои лекарства», «ОНКОконтроль», «Мои обращения в ТФОМС».

О контроле за получением услуг мы уже сказали. А какие еще возможности дает Личный кабинет?

Внеся информацию о группе крови, резус-факторе, различных аллергиях, давлении, весе, уровне глюкозы, холестерина и т.п., вы очень поможете, например, врачу скорой помощи, если вам придется воспользоваться услугами «неотложки». Увы, от этого никто не застрахован, а информация, которую вы разместите в своем Личном кабинете, позволит врачу действовать максимально эффективно.

Вдобавок сервис позволяет застрахованному создать в Личном кабинете архив своих медицинских документов, вести календарь личных событий, не сбиваясь принимать лекарства с помощью специальной «Таблетницы».

Одним словом, Личный кабинет может стать для вас интерактивным помощником в получении достоверной информации, а также в планировании мероприятий, связанных с заботой о здоровье и ведением здорового образа жизни. Воспользуйтесь этой возможностью!

Все в ваших руках!

Отметим еще несколько важных преимуществ Личного кабинета.

Пользователи Интернета знают, какой навязчивой бывает реклама на сайтах. А сервисы, в которых реклама не так агрессивна, как правило, в той или иной форме платные.

Цель ТФОМС – не извлечь прибыль, а информировать застрахованных и сделать их взаимодействие с системой ОМС более удобным и комфортным. Сервис абсолютно бесплатен, пользование им бессрочно, а реклама здесь полностью исключена. Остается лишь добавить, что для входа в Личный кабинет вам необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги.