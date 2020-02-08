Выбираем квест с экспертом

Все чаще ярославцы проводят свой досуг, участвуя в квестах. Почему? Об этом нам рассказал Андрей Калинчук, генеральный директор QuestHunter (гиперссылка: questhunter.info/yaroslavl/). Эта компания обеспечивает единый сервис подбора и бронирования квестов в реальности, активно работая не только на российском рынке квестов, но и на международных площадках в Венгрии и Великобритании.

- Андрей, в чем вы видите причины популярности квестов?

- Хотелось бы сразу опровергнуть негласное мнение, что пик популярности квестов в России пришелся на 2013-2014 гг. Наоборот, год от года мы наблюдаем непрерывный рост интереса к этой теме, что обусловлено высоким качеством предоставляемых услуг. Квесты становятся более реалистичными, с полным погружением в воссоздаваемую реальность, с приглашением профессиональных актеров, использованием современных электронных технологий и устройств.

Квесты становятся более реалистичными, с полным погружением в воссоздаваемую реальность

- На какие виды можно подразделить квесты и какие из них наиболее востребованы сейчас?

- Традиционно в топе и вне конкуренции находятся хоррор-квесты, также обозначился очень высокий спрос на сложные квесты. Детские популярны как вариант проведения детского праздника или дня рождения. И относительно новое веяние - корпоративные квесты, которые все большее число компаний рассматривают как вариант тимбилдинга и сплочения своей команды.

Если говорить о формате, то однозначно, что и дальше формат квест-комнаты останется безоговорочным лидером. Но, на мой взгляд, достаточно интересно сейчас реализуются перфомансы - это уже не только классический хоррор, это более широкое понятие, некое взаимодействие игроков с персонажами квеста, смешение нескольких игровых стилей и жанров.

Безопасность участников - это обоюдный процесс как со стороны организаторов, так и со стороны самих игроков

- На какие моменты вы в первую очередь обращаете внимание, разрабатывая/ внедряя/предлагая потенциальным игрокам новый квест?

- Идея квеста и его техническая реализация - основополагающие успешности любого квеста, причем случается так, что даже стоимость вторична. Есть, конечно, и определенные тенденции, не учитывать которые просто невозможно, и квесты в данном случае становятся лишь отражением мировой хоррор-культуры и реальности. Так, любовь к ужасам - это не узкое нишевое увлечение любителей квестов, а закономерность и, как говорится, «маст хэв», когда на экраны, например, выходит новый ужастик.

- Как обеспечивается безопасность участников?

- Комментируя неприятные истории и происшествия в квестах, мелькающие в СМИ и в соцсетях, хочется сразу сказать: безопасность участников - это обоюдный процесс как со стороны организаторов, так и со стороны самих игроков.

Смею предположить, что причины, как всегда, банальны:

• Не соблюдаются все меры безопасности.

• Гиперактивная вовлеченность участников в процесс игры.

• Допуск участников более младшего возраста (не секрет, что каждый квест имеет возрастные ограничения).

• И иногда - желание самих участников получить больше адреналина. А как следствие - потеря ощущения реальности/нереальности происходящего.

Организаторы квестов заинтересованы в том, чтобы игра была максимально безопасна

Поверьте, организаторы квестов в первую очередь заинтересованы в том, чтобы игра была максимально безопасна. Они постоянно совершенствуют техническое оснащение декораций, доводя их до совершенства и минимизируя все возможные риски при использовании. Предупреждение участников о возможных последствиях, жесткий возрастной контроль, информирование о системах безопасности - вот далеко не полный список мер, которые призваны продемонстрировать всю серьезность происходящего, даже несмотря на то что квест - это всего лишь игра.

- Какими критериями можно воспользоваться, чтобы правильно выбрать квест для отдыха в дружеской компании, в семейном кругу, для ребенка и его друзей?

- Параллельно с развитием отрасли растет и уровень сервиса в этой сфере. Только представьте, а лучше попробуйте самостоятельно выбрать квест из более чем 50, а то и 100 предложений! Поверьте, никакие критерии тут не помогут, это само по себе серьезное испытание, практически первый уровень сложности в прохождении вашего будущего квеста!..

Конечно, это шутка, но в ней есть большая доля правды. Именно здесь на помощь вам готова прийти наша служба поддержки QuestHunter - профессионалы, которые, не только знают все о квестах, но и имеют практические навыки их прохождения. Ведь, прежде чем тот или иной квест появится на площадке QuestHunter (гиперссылка: questhunter.info/yaroslavl/)., наши эксперты одними из первых проходят все его уровни. Поэтому для наших клиентов подбор и бронирование квеста с помощью экспертов QuestHunter становится делом буквально пяти минут, а ожидания от игры и реальность совпадают на 99,9%.