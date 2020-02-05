2020-02-05T16:18:08+03:00
Общество

В Ярославле отключение газа грозит жителям Кировского и Ленинского районов. Список адресов

Договоров на техническое обслуживание газового оборудования нет в 11 домах
Полина Вачнадзе
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Всю необходимую информацию можно получить по телефону 78-56-52.Всю необходимую информацию можно получить по телефону 78-56-52.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Отключение газа теперь грозит жителям 11 домов в Кировском и Ленинском районах Ярославля. У собственников и нанимателей жилья нет договоров на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Напомним, что недавно с этой проблемой столкнулись заволжане.

ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» планирует прекратить поставку природного газа в проблемные дома уже с 10 февраля. Чтобы этого не случилось, необходимо срочно заключить договоры. Перечень компаний, с которыми можно это сделать, находится на странице департамента государственного жилищного надзора Ярославской области. Всю необходимую информацию можно получить по телефону 78-56-52.

На данный момент договоры на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования отсутствуют в домах:

- №14 ул.Свободы,

- №19 ул.Собинова,

- №27 корпус 2 ул.Собинова

- №17/14 ул.Трефолева,

- №17б ул.Челюскинцев,

- №12б ул.Трефолева,

- №10 ул.Красный съезд.

Нет договоров на техобслуживание внутриквартирного оборудования в домах:

- №18 ул.Собинова,

- №40/9 ул.Салтыкова-Щедрина,

- №60 Которосльная наб.,

- №17 корпус 2 ул.Чехова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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