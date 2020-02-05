В Ярославле отключение газа грозит жителям Кировского и Ленинского районов. Список адресов
Отключение газа теперь грозит жителям 11 домов в Кировском и Ленинском районах Ярославля. У собственников и нанимателей жилья нет договоров на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Напомним, что недавно с этой проблемой столкнулись заволжане.
ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» планирует прекратить поставку природного газа в проблемные дома уже с 10 февраля. Чтобы этого не случилось, необходимо срочно заключить договоры. Перечень компаний, с которыми можно это сделать, находится на странице департамента государственного жилищного надзора Ярославской области. Всю необходимую информацию можно получить по телефону 78-56-52.
На данный момент договоры на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования отсутствуют в домах:
- №14 ул.Свободы,
- №19 ул.Собинова,
- №27 корпус 2 ул.Собинова
- №17/14 ул.Трефолева,
- №17б ул.Челюскинцев,
- №12б ул.Трефолева,
- №10 ул.Красный съезд.
Нет договоров на техобслуживание внутриквартирного оборудования в домах:
- №18 ул.Собинова,
- №40/9 ул.Салтыкова-Щедрина,
- №60 Которосльная наб.,
- №17 корпус 2 ул.Чехова.
ИСТОЧНИК KP.RU