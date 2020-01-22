2020-01-22T16:46:43+03:00
Кострома

Комбинат «Свеза» в Мантурове отмечает 105-ый день рождения

Рассказываем об истории предприятия, ставшего мировым лидером в производстве березовой фанеры
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1967 год, главная проходная. Фото предоставлено комбинатом "Свеза"1967 год, главная проходная. Фото предоставлено комбинатом "Свеза"
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Комбинат «Свеза» в Мантурове отмечает 105-ый день рождения. 21 января 1915 г. в условиях военного времени здесь была выпущена первая фанерная дощечка.

В современной России сохранилось не так много предприятий, чья история началась еще в дореволюционные времена. Комбинат «Свеза» в городе Мантурово – одно из таких: более 100 лет здесь делают березовую фанеру. Какой была 105-летняя история комбината, почему для строительства было выбрано место, где он сейчас располагается и что лежит в основе успеха мантуровского комбината? Ответы на эти вопросы нужно искать в прошлом.

Мантуровский комбинат «Свезы» отмечает 105-летие_2

Мантуровский комбинат «Свезы» отмечает 105-летие_2

В начале ХХ Костромская губерния по объемам лесных ресурсов занимала одно из ведущих мест в Российской Империи. Это обстоятельство располагало к дальнейшему развитию лесопереработки в регионе. При этом наиболее богат лесными ресурсами был (и остается) Северо-Восток области. Важнейшим условием для строительства деревообрабатывающего производства была транспортная доступность. А район ж/д станции «Мантурово» был наиболее привлекателен. Решению логистических задач способствовало то, что здесь пересекались две важнейшие транспортные артерии того времени: судоходная на тот момент р. Унжа, крупный приток Волги и открытая в 1906 г. Вологдо-Вятская железная дорога.

Выражаясь современной терминологией, «инвестором» выступил известный промышленник и политический деятель, родовитый князь Павел Долгоруков. Строительство пришлось кстати – в условиях начавшейся I мировой войны спрос на фанеру существенно превышал предложение. В истории зафиксирована дата выпуска первой фанерной дощечки на новом заводе - 21 января 1915 г. С этого дня берет начало история мантуровского комбината.

Мантуровский комбинат «Свезы» отмечает 105-летие_2

Мантуровский комбинат «Свезы» отмечает 105-летие_2

Важно отметить что, появившись в условиях военного времени, и в дальнейшем история комбината была крепко вплетена в историю нашей страны. Вместе с ней комбинат пережил революцию и две мировые войны, тяготы послевоенного восстановления, лихолетья переходных периодов и многое другое.

На протяжении всего своего существования Мантуровский комбинат играл определяющую социально-экономическую роль в городе. С 1990-х гг. комбинат фактически выполняет роль градообразующего предприятия.

Мантуровский комбинат «Свезы» отмечает 105-летие_2

Мантуровский комбинат «Свезы» отмечает 105-летие_2

На сегодняшний день комбинат «Свеза» в Мантурове – одно из самых передовых деревообрабатывающих производств не только в России, но и в мире. В модернизацию производства ежегодно инвестируются многомиллионные средства. Использование в работе высокотехнологичного оборудования, высокий профессионализм работников, эффективный менеджмент руководства компании, вековые традиции и рабочие династии – все это ключевые слагаемые успеха мантуровского комбината. Главное подтверждение – традиционно высокий спрос на мантуровскую фанеру, которая востребована в десятках стран практически во всех частях Света.

ИСТОЧНИК KP.RU

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