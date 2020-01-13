«Тили-тили» - праздничный вкус и настроение

Что такое встреча с близкими и друзьями в России? Это – богатый стол с большим пирогом, вкусными булочками и десертами к чаю! Как говорится на Руси, «Не красна изба углами, а красна пирогами»!

В Ярославле всё это к праздничному столу или семейному ужину предлагает пекарня «Тили-тили».

Пекари, кондитеры и продавцы ответили на наши вопросы.

- В чем заключаются особенности вашей продукции?

- Всё дело в принципиальном подходе: мы используем только натуральные и качественные ингредиенты. Не маргарин, а сливочное масло - самое лучшее, жирностью 82,5%. Сосиски - только проверенный «Глобус». Творог - сертифицированный фермерский. Фарш делаем сами из свежего мяса производства "Глобус". Всё выбираем как для себя. Как если бы

Всегда свежие пироги приготовят и привезут на заказ

готовили дома для своих детей.

- Мудрый покупатель всегда выбирает правильное сочетание цены и качества. Что предлагаете вы?

- Мы регулярно предоставляем скидки. Поскольку состав нашей выпечки полностью натуральный, мы можем хранить пироги только три дня. Вся свежая выпечка ночью хранится в холодильнике. На второй день пирожки продаются со скидкой 20%, на третий – по фиксированной цене 15 рублей, а багеты – по 10. Так что каждый покупатель может выбрать подходящий вариант. А качество в любом случае будет безупречным.

Добавлю, что мы готовим очень вкусно, не жалеем начинки. У нас можно сделать заказ по телефону, изучив ассортимент прямо из дома или на работе. Большие пироги целиком или «половинками» приготовим и свежими доставим в любой район города.

- Каков ассортимент продукции «Тили-тили»?

- Он очень богат. Это традиционные русские пироги с украшениями, пирожки, фуршетные пирожки «на зубок», хлеб, багеты, слойки, ватрушки, обожаемые детьми печенья без лишних добавок и пряники. Ещё у нас много десертов: торты с заварным кремом и начинкой из цельных ягод, различные круассаны, эклеры, трубочки, «картошка». Торты - нежные и вкусные! Шоколадный Брауни, любимая многими «Молочная девочка», а Чизкейк с низкой стоимостью, но идеальным составом. А также мы запустили пельмени и манты по домашним рецептам.

- Говорят, что у вас – удивительные киши – не итальянская пицца, а французский открытый пирог…

- Да, киши - наша гордость. Их тесто необычное, слоёно-песочное, тонкое, хрустящее, мягкое и очень вкусное. Начинка богата клетчаткой и белком. В них всегда много зелени и овощей, которые не перебивают вкус мяса, а выигрышно подчёркивают его. Киш вкусен и в холодном, и в горячем виде. Идеален и для здорового перекуса, и для приёма гостей, и для семейного ужина.

Здесь очень вкусные десерты

- Сейчас модно общаться с людьми в социальных сетях. Вы это делаете?

- Конечно! В нашей группе во «ВКонтакте» и в Инстаграм регулярно проходят конкурсы. Мы дарим их участникам всё: от большого пирога до домашних лимонадов. Благодаря конкурсам бесплатно можно попробовать весь наш ассортимент. А прямо сейчас у нас проходит большой новогодний конкурс с отличными подарками: можно выиграть три абонемента в тренажёрный зал STYLE. Условия очень простые, а шансы высокие!

Вдобавок мы проводим мастер-классы для детей по выпечке прямо на нашей кухне, что очень нравится ребятишкам.

- А что вы предлагаете взрослым?

- Вкусную еду, приятную атмосферу и общение! Мы всегда открыты для диалога, поможем с выбором, подскажем состав любой выпечки, часто устраиваем мини-дегустации.

В целом, «Тили-тили» - это уютная обстановка. У нас можно попить натуральный итальянский кофе знаменитой марки «Мокарабия», любуясь картинами ярославской художницы, отдохнуть душой и насладиться моментом.

Приходите к нам в любое время – порадуйте себя, своих близких и друзей!

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