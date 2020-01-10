«Помните!»: в Музее современного искусства «Дом Муз» открылась выставка, посвящённая 75-летию Победы

В течение всего 2020 года в залах Музея современного искусства «Дом Муз» (филиал Историко-культурного комплекса «Вятское» в Ярославле) открыта бесплатная выставка, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне.

На двух этажах «Дома Муз» разместились работы выдающихся отечественных художников и скульпторов Российской академии художеств, среди которых Зураб Церетели, Гелий Коржев, Владимир Суровцев, Михаил Кугач, Андрей Захаров и другие. Буквально каждый сантиметр «Дома Муз» «дышит» Победой: девять интерактивных залов наполнены живописными и графическими работами, скульптурными композициями, аудио-визуальными эффектами и инсталляциями.

Открывает выставку зал "Победа!"

Каждая работа проливает на свет трагедии участников войны. В мазках полотен и пластике скульптур возникают художественные образы. Увековеченные в памяти временем, обретают визуальную форму чувства.

Выставка «Помните!» является совместным проектом Музея современного искусства «Дом Муз», Российской академии художеств, художественной галереи им. Некрасова в селе Вятское. Автор идеи – Основатель ИКК «Вятское» Олег Жаров, куратор – художник Александр Шилов.

1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война. В памяти наших соотечественников она стала символом массового героизма. Прошли десятилетия, сменились поколения, но для советского, а теперь и российского общества тема Великой Отечественной войны остается актуальной. Великая Победа 1945 года остаётся важнейшим элементом национальной идентичности, уроком жизни и подвига для многих поколений наших соотечественников. Сегодня особенный интерес события тех лет вызывают в связи с попытками пересмотра итогов Второй Мировой войны. Между тем, исторические события и личные биографии участников и очевидцев войны являются предметом осмыслений и сюжетов художественных произведений. Самая страшная в истории война вдохнула небывалую энергетику в художественную культуру.

Бессмертный полк

Выставка «Дома Муз» является уникальной. Впервые работы отечественных художников разных периодов, посвящённые войне, собираются на целый год под одной крышей, вместе они воссоздают хронику войны. Открывает выставку зал «Победа!», в котором демонстрируется кинохроника исторического парада Победы, прошедшего на Красной площади 24 июня 1945 года. Основным экспонатом зала является стилизованное Знамя Победы – главный символ победы советского народа в Великой Отечественной Войне. А так же, бронзовая скульптура К.К. Рокоссовского. Это мини-версия памятника в Волгограде, выполненного скульптором, народным художником РФ Владимиром Суровцевым. Для выставки Владимир Суровцев предоставил четыре скульптурных работы, две из которых расположены на площадке перед входом в музей.

Маршал Победы на входе в Дом Муз

Следующий зал рассказывает о «Судьбе солдата», вернувшего с фронта домой. Особое внимание в этом зале следует уделить живописным работам Гелия Коржева и Михаила Кугача. Герои их полотен – простые солдаты, в пластике и взгляде которых ощущается мощь и героизм всего советского народа. В одном ряду с великими живописцами стоят работы петербургских художников: Марии Яшиной, Аллы Полковниченко, Юлии Косцовой, Стаса Мирошникова, Оксаны Архиповой и др. Молодые художники раскрывают свое видение тех страшных и трагических страниц войны. В зале так же представлены две инсталляции: «Мечта сбылась» и «Гармонист». Первая изображает солдатскую мечту – русскую баню. Инсталляция «Гармонист» повествует о послевоенной судьбе многих фронтовиков.

В следующем зале «Война» центральной становится инсталляция «Наследие». После войны инвалиды боевых действий наполнили улицы городов. Инсталляция представляет груду костылей, передвижных самодельных каталок, деревянных протезов. Вот оно, наследие недавней войны...

инсталляция "Наследие"

В зале, посвящённом блокаде Ленинграда, грудой свалены пустые поддоны для хлебы, рядом, на маленьком клочке бумаги 125 грамм блокадного хлеба. Эти два предмета – хлеб и дерево – стали символом жизни и самыми большими ценностями блокадного Ленинграда.

На выставке можно увидеть Героев войны, в том числе потомков всемирно известного поэта и писателя Александра Пушкина: его правнука Григория Пушкина и праправнука Сергея Клименко. Григорий Пушкин в августе 1941 ушёл добровольцем в партизанский отряд особого назначения, участвовал в освобождении Керчи, Харькова, форсировал Днепр, принимал участие в боях на Орловско-Курской дуге. Победу Григорий Пушкин встретил в звании лейтенанта. Другой потомок светила русской поэзии – Сергей Клименко – защищал от немцев московское небо, Победу он также встретил в звании лейтенанта. У каждой работы хочется остановиться, осмыслить, понять колоссальный духовный опыт народа, который многое пережил, выстояв в неимоверных испытаниях.

Герои войны

Завершает выставку зал, посвящённый «Детям войны». Инсталляция «Игрушки» представляет два деревянных ящика. Первый – с довоенными игрушками: зимние санки, книги, резиновый мяч, любимая кукла «Катя». И второй, с болтами и гаечными ключами: дети сутками трудились на заводах взамен отцов и старших братьев, ушедших на фронт. С картин на нас смотрят маленькие солдаты и партизаны, труженики тыла и медсестры, маленькие герои большой войны.

В «Доме Муз» можно перечитать письма военных лет, где за описанием страшных событий – и горечь о погибших, и надежда о спасении близких, и радость Победы. Трагизм войны ощущается благодаря современным технологиям. Музейное пространство дополнено современными аудио-визуальными эффектами, музыкой военных лет и хроникальными кадрами в мультимедийном зале музея. В течение года планируется проведение открытых уроков и культурно-просветительских программ, встречи с ветеранами войны.

Потомок А.С. Пушкина

На открытии выставки от Правительства Ярославской области организаторов поблагодарил Заместитель Председателя Правительства Максим Авдеев, который отметил, что «в год 75-летяи Победы более правильной и своевременной выставки тяжело себе представить». По словам Максима Александровича, выставка позволяет прочувствовать войну, в полной мере ощутить героизм нашего народа.

Главными гостями выставки стали ветераны Великой Отечественной: Николай Бритвин, участник Курской битвы, освобождения Белоруссии, начальник дивизионной разведки гвардейского Рогачевского танкового полка, полковник МВД; Михаил Пеймер, участник Сталинградской битвы, командир дивизиона ракетных установок «Катюша», майор; Алексей Частухин, участник обороны Заполярья, командир подразделения связистов, подполковник; Алексей Ермаков, участник обороны города-героя Тулы, освобождения Варшавы, командир зенитного орудия, старший сержант. На открытии Михаил Пеймер зачитал стихотворение собственного сочинения.

Скульптура Церетели

Оперная певица Любовь Казарновская поделилась, что сама является дочерью фронтовика, принявшего первый бой в 19 лет и прошедшего всю войну. В памяти звезды оперной сцены сохранились многочисленные рассказы о войне.

Действительно, гуляя по залам выставки, вспоминаешь своих предков, воевавших на фронте той страшной войны и ковавших Победу в тылу. В завершении каждый может сделать бумажного журавлика в память обо всех погибших в годы Великой отечественной войны. Во всем мире журавль является символом мира, спокойствия и гармонии. Пусть память поколений вечно хранит подвиг тех, кто отстоял свободу и независимость нашей страны!

Принимая во внимание неоценимую значимость Года памяти и славы для всего общества, вход на выставку в течение всего года свободное для всех категорий посетителей.

Среда-воскресенье, с 11.00 до 19.00.

Адрес: ул. Чайковского, 23а, Ярославль

+7 (4852) 66-34-66

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