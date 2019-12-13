Заключенный в ивановской колонии дагестанец спонсировал террористов

Уроженец Дагестана, который отбывает наказание за свои преступления в одной из колоний Ивановской области, прямо из-за решетки спонсировал участников запрещенной на территории Российской Федерации террористической организации «ИГИЛ», сообщает IvanovoNews со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Так, стало известно, что подозреваемый переводил деньги на банковскую карту одного из террористов. Средства обналичивались на нужды боевиков. Как и, главное, почему ему удавалось это делать прямо из колонии, не уточняется.

В июле 2016 года Дербентский городской суд Республики Дагестан приговорил 34-летнего мужчину к пяти с половиной годам общего режима за преступления, предусмотренные статьями УК РФ «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».