2019-12-14T20:24:20+03:00
Происшествия

Подростку, который избил сверстника ногами, грозит заключение под стражу

На данный момент парень задержан
Полина ЗАЙЦЕВА
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Расследование дела продолжается. Фото: скрин с видео группа "Тутаев Подслушано".Расследование дела продолжается. Фото: скрин с видео группа "Тутаев Подслушано".
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Ярославскую область потрясла новость о жестоком избиении 14-летнего школьника в Тутаеве. В социальных сетях 13 декабря появилось видео драки. На кадрах видно, как подростки спокойно общаются, однако, через несколько мгновений, один из них повалил другого на землю и начал избивать.

Парень, которого били и руками, и ногами, даже не пытался встать. Юноша свернулся калачиком и закрывал руками лицо. На кадрах, попавших в сеть, видно толпу подростков, которые спокойно наблюдали за происходящим и даже не пытались остановить избиение.

По неофициальным данным, ЧП произошло еще в ноябре 2019 года, делом занималась полиция. После избиения пострадавший какое-то время был в коме, потом лечился в больнице. После того, как инцидент приобрел огласку в СМИ, Следственными органами была организована доследственная проверка. Ее итогом стало возбуждение уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении малолетнего, из хулиганских побуждений, группой лиц».

Уже 14 декабря был задержан подросток, который избивал пострадавшего наиболее активно. Подозреваемым оказался 15-летний учащийся одной из школ Тутаева.

- В суд направлено ходатайство следствия об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета РФ по Ярославской области. - Расследование уголовного дела продолжается.

Избиение подростка в Тутаеве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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