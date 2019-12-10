2019-12-10T17:35:15+03:00
Общество

Кто остановит нефтеворов в Ярославской области?

Поделиться:
Оперативная съемка: Пример врезки в один из трубопроводов Северо-ЗападаОперативная съемка: Пример врезки в один из трубопроводов Северо-Запада
Изменить размер текста:

Не секрет, что по территории Ярославской области проходят нефтепродуктопроводы, по которым дизель поставляется в балтийские порты, а потом и на экспорт.

Поэтому для преступных группировок, промышляющих воровством топлива из трубопроводов, наш регион представляет особый интерес. Криминальные врезки на Ярославщине перестали быть исключительным явлением, сообщает издание Ярньюс.

Оперативная съемка:Автомобиль для транспортировки похищенного топлива

Оперативная съемка:Автомобиль для транспортировки похищенного топлива

Однако примечательно: за последние годы в Ярославской области ни одно дело о хищении нефтепродуктов так и не дошло до суда. В 2019 году в двух из трех случаев обнаружения врезок были также задержаны лица, предположительно причастные к этим преступлениям. Но возбужденные уголовные дела фактически развалились.

Вот несколько примеров того, как расследуются дела о врезках.

Не так давно около деревни Кирьяново Мышкинского района была обнаружена врезка в магистральный нефтепродуктопровод. В лесной массив от врезки был проложен шланг, там же располагалась емкость для закачки дизельного топлива. На месте происшествия был задержан молодой человек, у которого нашли радиостанцию, фонарики и перчатки. Однако уголовное преследование в отношении задержанного было прекращено в связи с отсутствием «конкретных фактических обстоятельств», подтверждающих его причастность к совершению преступления. Подозреваемый, кстати, имеющий судимость, был отпущен на свободу. Презумпция невиновности – вещь хорошая, необходимая обществу и государству. Но оправданный преступник вряд ли откажется от новых попыток поживиться «халявным топливом». Какие доказательства и кому нужны, чтобы подозреваемого взять по стражу и установить его причастность к преступлению? Получается несколько раз случайно оказывался на месте преступления и столько же раз отпускался с миром.

Оперативная съемка:Автомобиль для транспортировки похищенного топлива

Оперативная съемка:Автомобиль для транспортировки похищенного топлива

А вот другой пример. По причине невозможности установить лиц, причастных к совершению преступления, в конце октября полиция Ярославского района Ярославской области вынесла постановление о приостановлении уголовного дела о попытке хищения из нефтепродуктопровода. Так было приостановлено дело, возбужденное по факту хищения более 1,5 тонны дизельного топлива. Найти лиц, совершивших преступление, снова «не представилось возможным». Иными словами, в Ярославской области складывается ситуация, когда преступление есть, а выявленных и наказанных преступников нет.

Оперативная съемка: Емкость для хранения топлива

Оперативная съемка: Емкость для хранения топлива

Не допустить массовых хищений топлива из трубопроводов и довести все возбужденные уголовные дела до суда в Ярославской области можно и сейчас. Для этого нужна только воля, активная позиция и работа полиции в этом направлении. Хорошим подспорьем также может стать создание силового спецподразделения УМВД по борьбе с топливными преступлениями как это уже сделано в соседних регионах. Если вовремя не остановить похитителей нефтепродуктов, криминальные врезки в нашем регионе могут принять промышленные масштабы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Кот-экстрасенс и волшебный камень по цене квартиры в Москве: Самые необычные объявления на интернет-барахолках
Думали, бракованная монетка за миллиард рублей - это верх народного креатива? Не спешите с выводами - мы сделали для вас подборку по-настоящему безумных и странных предложений
С людьми и для людей. Как экотехнопарк «Калуга» стал районосоздающим
Экотехнопарк «Калуга», построенный в Износковском районе Калужской области, начнет принимать твердые коммунальные отходы в первом квартале 2020 года. Между тем, полностью готовый к работе объект уже начал приносить непосредственную пользу региону
Новости 24
В Ярославле бомж может сесть на 10 лет за нападение на собутыльника
Ярославские чемпионки завоевали пять медалей в финале Кубка мира по плаванию в ластах
В Ярославской области откроется резиденция Рыбинской снежинки
В Ярославле для жителей 12 микрорайона оборудуют дополнительный подъездной путь
Актер ярославского ТЮЗа стал лауреатом «Золотой маски»
Агрессивную жительницу Брагино в Ярославле осудили за нападение на полицейского
Ярославский детский сад, где воспитанники избили девочку, остался без заведующей
Ярославский клуб «Боец» привез три «золота» с турнира по тайскому боксу в Воронеже
В детской поликлинике Ярославля открылся современный лор-кабинет
Насколько безопасны новогодние карусели на Советской площади в Ярославле?
В Ярославле проверили, безопасны ли аттракционы на Советской площади
В Ярославле изменится режим работы нескольких автобусов
Как ярославцы будут отдыхать в новогодние каникулы и другие государственные праздники
Ярославцы могут оправить письмо Деду Морозу
В Рыбинске месяц ищут пропавшую женщину, которая нуждается в медицинской помощи
В подъезде ярославского дома обитает страшное насекомое
100 тысяч рублей долга погасил житель Тутаева, чтобы поехать в отпуск
В Национальном парке Переславского района снесли башню, кафе здание и ворота
Жительница Ярославской области лишилась 269 тысяч рублей после звонка мошенника
В ярославский музей передали печать Александра Невского
В Ярославской области может находиться пропавшая 14-летняя девочка из города Инза
Ярославна решила угнать брошенную машину и сдать ее на металлолом
В Ярославле у продавцов изъяли 502 пачки сигарет и 57 литров алкоголя
Прививки от гриппа в Ярославской области будут делать до середины декабря
В Ярославле мужчина «нашел и хранил» наркотики, револьвер, порох и патроны
За 2019 год в Ярославской области произошло 68 ДТП по вине водителей автобусов
На территории Ярославской области действует запрет выхода на лёд
В центре Ярославля почти на час остановилось движение троллейбусов
В Ярославле появилось оборудование для выполнения сложных операций на глазах