Кто остановит нефтеворов в Ярославской области?

Не секрет, что по территории Ярославской области проходят нефтепродуктопроводы, по которым дизель поставляется в балтийские порты, а потом и на экспорт.

Поэтому для преступных группировок, промышляющих воровством топлива из трубопроводов, наш регион представляет особый интерес. Криминальные врезки на Ярославщине перестали быть исключительным явлением, сообщает издание Ярньюс.

Оперативная съемка:Автомобиль для транспортировки похищенного топлива

Однако примечательно: за последние годы в Ярославской области ни одно дело о хищении нефтепродуктов так и не дошло до суда. В 2019 году в двух из трех случаев обнаружения врезок были также задержаны лица, предположительно причастные к этим преступлениям. Но возбужденные уголовные дела фактически развалились.

Вот несколько примеров того, как расследуются дела о врезках.

Не так давно около деревни Кирьяново Мышкинского района была обнаружена врезка в магистральный нефтепродуктопровод. В лесной массив от врезки был проложен шланг, там же располагалась емкость для закачки дизельного топлива. На месте происшествия был задержан молодой человек, у которого нашли радиостанцию, фонарики и перчатки. Однако уголовное преследование в отношении задержанного было прекращено в связи с отсутствием «конкретных фактических обстоятельств», подтверждающих его причастность к совершению преступления. Подозреваемый, кстати, имеющий судимость, был отпущен на свободу. Презумпция невиновности – вещь хорошая, необходимая обществу и государству. Но оправданный преступник вряд ли откажется от новых попыток поживиться «халявным топливом». Какие доказательства и кому нужны, чтобы подозреваемого взять по стражу и установить его причастность к преступлению? Получается несколько раз случайно оказывался на месте преступления и столько же раз отпускался с миром.

Оперативная съемка:Автомобиль для транспортировки похищенного топлива

А вот другой пример. По причине невозможности установить лиц, причастных к совершению преступления, в конце октября полиция Ярославского района Ярославской области вынесла постановление о приостановлении уголовного дела о попытке хищения из нефтепродуктопровода. Так было приостановлено дело, возбужденное по факту хищения более 1,5 тонны дизельного топлива. Найти лиц, совершивших преступление, снова «не представилось возможным». Иными словами, в Ярославской области складывается ситуация, когда преступление есть, а выявленных и наказанных преступников нет.

Оперативная съемка: Емкость для хранения топлива

Не допустить массовых хищений топлива из трубопроводов и довести все возбужденные уголовные дела до суда в Ярославской области можно и сейчас. Для этого нужна только воля, активная позиция и работа полиции в этом направлении. Хорошим подспорьем также может стать создание силового спецподразделения УМВД по борьбе с топливными преступлениями как это уже сделано в соседних регионах. Если вовремя не остановить похитителей нефтепродуктов, криминальные врезки в нашем регионе могут принять промышленные масштабы.