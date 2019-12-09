2019-12-09T15:28:29+03:00
Досуг

Сенсация! Из Ярославля в Космос отправляется межпланетный корабль

«Звездный круиз» – беспрецедентное фантастическое шоу, которое стартует в Ярославском Государственном цирке уже 14 декабря
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Программа «Звездный круиз» – это театрализованная постановка, которая создана молодым коллективом выпускников циркового училища в тандеме с легендами российского цирка и профессионалами шоу-бизнесаПрограмма «Звездный круиз» – это театрализованная постановка, которая создана молодым коллективом выпускников циркового училища в тандеме с легендами российского цирка и профессионалами шоу-бизнеса
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«Звездный круиз» – беспрецедентное фантастическое шоу, которое стартует в Ярославском Государственном цирке уже 14 декабря. Впервые на арене - лазерные спецэффекты, сверкающие дизайнерские костюмы, инопланетные гости и парящие в невесомости гимнасты.

«Мы хотим подарить городу новогоднюю сказку в жанре фантастики. По сюжету представления зрители станут настоящими астронавтами. Максимальный эффект присутствия в космическом пространстве создает сочетание всех цирковых жанров высочайшего мастерства, авторской музыки, потрясающих декораций, дизайнерских костюмов и световых иллюзий», - отмечают организаторы представления.

Законы гравитации будут не властны над воздушными гимнастами

Законы гравитации будут не властны над воздушными гимнастами

Волшебство начнется уже с первых секунд. Космический корабль совершит увлекательное путешествие, перелетая с одной планеты на другую. В программе – удивительная геометрия фигур, которую продемонстрируют белые и вороные лошади созвездия Пегаса, номер с дрессированными долматинцами, и, конечно, остановка на планете экзотических животных, где в необычном амплуа выступят дальневосточные леопарды, крокодилы и питоны. Звездами шоу станут дрессированные бобры – они не только исполняют сложные трюки, но и летают под куполом цирка.

Законы гравитации будут не властны над воздушными гимнастами «Туманности Андромеды» и акробатами «Зеленой планеты», а Солнце и Сатурн впервые встретятся для того, чтобы жонглировать космическими кольцами.

Волшебство начнется уже с первых секунд

Волшебство начнется уже с первых секунд

Программа «Звездный круиз» – это театрализованная постановка, которая создана молодым коллективом выпускников циркового училища в тандеме с легендами российского цирка и профессионалами шоу-бизнеса: «В итоге у нас получился настоящий фантастический спектакль, построенный на спецэффектах и сильных номерах. Музыка для него была написана немецким композитором, который специально прилетал в Москву, а костюмы разработаны известным дизайнером-модельером Сабиной Горелик. Каждое представление – это взрыв света, цвета, эмоций зрителей. Многие сравнивают нашу программу с постановками европейских цирков», - отметил мастер иллюзий и ведущий шоу Дмитрий Дубов.

Билеты – в кассах Ярославского Государственного Цирка

Билеты – в кассах Ярославского Государственного Цирка

Отправиться в новогодний фантастический «Звездный круиз» и получить незабываемые впечатления можно будет с 14 декабря до 11 января. Билеты – в кассах Ярославского Государственного Цирка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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