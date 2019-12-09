Как Ярославль украсят к Новому году

Пять тысяч игрушек на 30 новогодних елях. 50 километров гирлянд, 67 световых консолей и 20 световых конструкций. 380 деревьев и 50 зданий в подсветках. Так будет украшен город к концу декабря.

Все световое оформление, привычное для горожан, завершится до 10 декабря, а вот новое планируют установить самое позднее 20 числа.

- 70% старого декора – довольно ветхое, требует замены или ремонта отдельных частей. Немалую роль в утрате новогодних украшений в городе играет человеческий фактор. Имеют место случаи, когда прохожие ломают конструкции, за ноябрь и начало декабря было девять таких инцидентов, - рассказали на заседании.

Чтобы город не выглядел блекло и уныло в новогодние праздники, старое оборудование постепенно меняют на новое. Так, например, на площади Волкова в этом году появится световая иллюминация и прожекторная подсветка деревьев. Украсить площадь планируют уже сегодня-завтра. На пересечении улиц Андропова и Нахимсона до 20 декабря смонтируют световые конструкции на опорах освещения. На Советской площади у резиденции Деда Мороза установят декоративную конструкцию «2020» и по-новому украсят ярмарочные домики. Там же, а еще на Первомайском бульваре, площади Волкова и в парке Победы разместят новогодние световые фотозоны. В Демидовском сквере дополнительно установят четыре ели.

Постепенно ощущение праздника приходит и к жителям остальных районов города, не только центрального. Подключились к украшению Ярославля и предприниматели – владельцы ресторанов, гостиниц, торговых центров. Новогодний декор появился на входах в заведения, внутри помещений, на витринах.

Центральной площадкой праздника, как обычно, станет Советская площадь, на которой уже установлена ель и резиденция Деда Мороза, украшены деревья и заканчивается монтаж катка. На улицах Андропова, Нахимсона и Депутатской развешены гирлянды и консоли. Советская, Кирова и Красная площадь – в декоративных консолях и гирляндах, световые гирлянды развесят и на Первомайском бульваре, а также площади Мира.

Где-то оформление уже завершено, где-то – работа вовсю кипит. Что еще будет радовать глаз ярославцев и гостей города? На площади Юности уже установлена новогодняя красавица, на Октябрьской площади – 12-метровая ель с медведями, на площади Труда – светящийся шар, на проспекте Ленина засверкали гирляндами деревья, началось и оформление Московского проспекта. На проспекте Авиаторов заволжан радует световой фонтан.

А 23 декабря свой первый рейс в этом году сделает «Волшебный троллейбус».