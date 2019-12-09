«Волшебный троллейбус» вновь выйдет на улицы Ярославля

СЕГОДНЯ 09:58 2019-12-09T09:58:25+03:00

Прокатиться на нем можно будет с 23 декабря по 13 января

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В канун Нового года по Ярославлю вновь будет ходить «Волшебный троллейбус». В поездке на ярком и сверкающем троллейбусе детей и взрослых ждет встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами, а также новогодние подарки, игры, конкурсы и рассказы об истории Ярославля.

В этом году для акции выделен низкопольный троллейбус, оборудованный пандусом, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья тоже без проблем смогли прокатиться по сказочному маршруту. Его в этом году менять не стали: «Волшебный троллейбус» также будет ходить от вокзала «Ярославль Главный» по улице Свободы до площади Волкова. Не изменилась и цена билета: 200 рублей.

- Планируется 100 рейсов «Волшебного троллейбуса». Будут два вида билетов, одни, бесплатные, предназначены для воспитанников детских домов, детей из многодетных, малообеспеченных семей, другие билеты поступят в продажу. Продажи стартуют с 14 декабря, можно приобрести билет в режиме онлайн. Более подробную информацию чуть позже разместим на сайте мэрии, - пояснила заместитель мэра Ярославля по социальной политике Елена Новик.

20 декабря на рейсы выйдут и празднично украшенные трамваи. Они будут работать на маршрутах №1 и №7.

ИСТОЧНИК KP.RU