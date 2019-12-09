Ярославцев беспокоит бездумная застройка Заволжья

Ярославль продолжает расти – и в городе, и на границе с ним возводятся жилые новые жилые кварталы. Казалось бы, это хорошо – люди улучшают свои жилищные условия. Но все ли продумано властями, разрешающими строительство?

Ситуацию прокомментировал депутат Ярославской областной Думы, член фракции КПРФ Эльхан Мардалиев.

- Эльхан Яварович, к вам обращается множество людей, недовольных тем, как идет строительство в Ярославле. В частности, речь идет о строительстве жилого комплекса в районе «Красный бор». Что беспокоит ярославцев?

- Действительно, в районе «Красный бор» за Волгой – это только один пример, но показательный.

Жилой комплекс планируется строить за «Глобусом». Территориально это уже не Ярославль, а Ярославский район, хотя на самом деле до Ярославля – считанные шаги.

Что беспокоит людей?

Первым вопросом была вырубка леса, который окружает Заволжский район города. Это – легкие Ярославля, привычная зона отдыха для многих ярославцев. Но она исчезает с выделением каждого очередного участка застройщикам. В итоге может получиться , что отдыхать ни жителям города, ни жителям новых районов будет негде.

Второе – перспектива транспортного коллапса. Октябрьский мост через Волгу и сейчас перегружен, стоит в пробках. Строительство очередного жилого комплекса усугубит проблему, поскольку выезд к менее загруженному Юбилейному мосту не обеспечен. Надо учитывать, что строительство ведется не только в Ярославском районе, но и по всему Заволжскому району Ярославля. Необходимо построить альтернативу проспекту Авиаторов для сообщения с центром города

Третье. Строится жилье, но не инфраструктура. Нет детского садика, нет школы, нет поликлиники, нет мест отдыха. Нет финансирования ни со стороны власти, ни от застройщика. Между тем существующий там ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) рассчитан на 4-6 тыс. человек и уже сейчас значительно перегружен. А что будет, когда население увеличится в несколько раз?

Я уж не говорю, что при такой масштабной застройке серьёзно пострадают проспекты Машиностроителей и Авиаторов. Кто будет их восстанавливать и приводить в нормативное состояние?

Подводим итог: формально строительство ведется в Ярославском районе, но проблемы создаются для всех ярославцев.

- В чем вы видите выход?

- Вопросы строительства нужно рассматривать в комплексе: транспорт, школы, садики – вся социальная инфраструктура. Нельзя просто отдать место под застройку, получить деньги, а потом оставить людей наедине с их проблемами - где учиться, лечиться, как проехать...

Я, конечно же, за развитие Ярославского района. Но, при этом, необходимо выработать системный подход к решению вопросов строительства. Да, в ситуации с тем же «Сосновым бором» были проведены публичные слушания. Надо учитывать мнение жителей, которые уже живут там! И надо четко понимать, что последствия жилищного строительства, не обеспеченного развитием социальной инфраструктуры и улично-дорожной сети, будут «расхлебывать» все ярославцы! Так быть не должно! Власти города и района обязаны работать вместе, исходя из необходимости развития инфраструктуры, обеспечивающей и жителям новых районов и Ярославля достойное качество жизни.