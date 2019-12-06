2019-12-06T12:37:37+03:00
Экономика

«Пивзавод «Ярпиво» отметил свое 45-летие

Лучшие сотрудники получили награды из рук председателя правительства Ярославской области и президента компании «Балтика»
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Председатель Правительства Дмитрий Степаненко провел переговоры с президентом компании «Балтика» Ларсом ЛеманномПредседатель Правительства Дмитрий Степаненко провел переговоры с президентом компании «Балтика» Ларсом Леманном
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К своему 45-му дню рождения «Пивзавод «Ярпиво» подвел итоги деятельности в регионе. В модернизацию и развитие завода за последние 12 лет вложено более 3 млрд рублей, а производственная мощность возросла с момента запуска в 10 раз — до 6 млн гектолитров в год. За последние 10 лет налоговые отчисления в бюджет Ярославской области составили более 70 млрд рублей.

Поздравление от губернатора Ярославской области и Благодарность коллективу завода за эффективную работу и многолетний труд передал председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко. Он отметил:

- История развития филиала – это история личного и профессионального роста каждого из сотрудников. Нацеленность на самые высокие результаты сделала коллектив завода не просто группой единомышленников, но большой и дружной семьёй. Правительство Ярославской области заинтересовано в развитии филиала! Уверен, что впереди вас ожидают и рост производства, и рост рынка. 45 лет – это только начало пути! Желаю всем крепкого здоровья, новых технических идей, творческого вдохновения и дальнейшего процветания!

Дмитрий Степаненко посетил «Пивзавод «Ярпиво» и поздравил сотрудников с 45-летием предприятия

Дмитрий Степаненко посетил «Пивзавод «Ярпиво» и поздравил сотрудников с 45-летием предприятия

В ходе визита гости предприятия-юбиляра ознакомились с результатами крупных инвестиционных проектов последнего времени. К ним относится ввод в эксплуатацию современных биологических очистных сооружений (БЛОС) мощностью 9000 м³ в сутки. Уникальность современного комплекса заключается в высокой степени очистки сточных вод, стабильности процесса, его надежности и безопасности. Инвестиции в проект составили около 1 млрд рублей. В 2019 г. в рамках модернизации БЛОС установлены современные ливневые очистные сооружения. Привлек внимание гостей и проект по использованию в качестве альтернативного источника энергии биогаза, образующегося в процессе работы очистных сооружений. Это позволяет снизить затраты на тепловую энергию на 10%, уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу, а также сохранять природные ресурсы.

Дмитрий Степаненко также провел переговоры с президентом компании «Балтика» Ларсом Леманном, на которых стороны обсудили текущие вопросы в области регулирования пивоваренного рынка. Они сошлись во мнении о важности взвешенного подхода к регулированию рынка в части обеспечения прослеживаемости пивоваренной продукции как мере по пресечению нелегального оборота.

Ларс Леманн, президент компании «Балтика», исполнительный вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа подчеркнул

- Пивовары завода «Ярпиво» 45 лет поддерживают высокое качество своего продукта и по-настоящему могут гордиться своей работой. Приятно, что вклад завода в развитие региона отмечают в правительстве Ярославской области, которое своей взвешенной политикой и поддержкой честной конкуренции на рынке позволяет нам развиваться, добиваться успехов в России и на международной арене.

Кульминацией праздника стали поздравления коллектива «Пивзавода «Ярпиво».

Кульминацией праздника стали поздравления коллектива «Пивзавода «Ярпиво».

ИСТОЧНИК KP.RU

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