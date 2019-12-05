2019-12-05T17:42:32+03:00
Иваново

В Иванове бродячая собака набросилась на ребенка прямо в детском саду

Воспитатель смогла отогнать животное от малыша
Роман РЫЖИКОВ
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Собаки пробрались на территорию сквозь дырявый заборСобаки пробрались на территорию сквозь дырявый заборФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Ивановском детском саду № 193 бродячие собаки напали на ребенка во время прогулки. Дикие животные пробрались на территорию дошкольного учреждения через дыры в заборе, коих, предостаточно.

ЧП произошло 3 декабря. Воспитатель, которая была на улице вместе с детьми, смогла отогнать собаку. К счастью, ребенок отделался только испугом.

А вот администрации детского сада, кажется, одним испугом отделаться не получится – происшествием заинтересовались в следственном комитете.

-В ходе проверки действиям должностных лиц администрации г. Иванова и руководства МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №193» будет дана надлежащая правовая оценка. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщают в ведомстве.

Фото: Мое Иваново/vk.com

Фото: Мое Иваново/vk.com

Кроме того, ситуацию поставило на контроль управление образования администрации города.

Собакам, похоже, тоже не поздоровится – в комитет по экологии уже подана заявка на отлов.

- В среду был осуществлен выезд специалиста материально- технического обеспечения для решения вопроса о принятии дополнительных мер по ремонту ограждения территории дошкольного учреждения. В настоящее время рассматривается обращение родителей воспитанников , в случае подтверждения фактов, изложенных в обращении, будут предприняты административные меры. – сообщила Официальный представитель Администрации города Иванова Светлана Корнилова.

О случившемся рассказали родители воспитанников детского сада. По их словам, вопрос о состоянии забора поднимался неоднократно, но заведующая, якобы, посоветовала родителям самостоятельно купить новую сетку рабица, так как садику выделили недостаточно средств. Речь идет о 250 тысячах рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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