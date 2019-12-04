«Такое мог сделать только психопат». Под Переславлем охотничьему псу отрубили лапу, перерезали горло, пробили череп и бросили умирать

Человеческая подлость в полной мере раскрывается в кровавой собачей слюне. С натяжкой можно оправдать практически любой поступок, кроме насилия над беззащитными. Если кто-то вложил в свои или чужие руки оружие, чтобы причинить вред животному, этот человек сгнил изнутри, а гнилые продукты, как известно, подлежат утилизации.

Жители села Берендеево, что под Переславлем-Залесским, неделю ходили мимо истекающей кровью собаки. Все прекрасно знали, чей это пес. Знали, кто отрубил ему лапу, проткнул горло ножом, разбил голову и бросил умирать возле местной больницы. Но никто не предпринимал попыток спасти животное от мук или наказать живодера.

- Сначала мы подумали, что на собаку напал зверь... - признается подобравшая еле-живую собаку зоозащитница Елена Аникина. Женщина приехала за псом из соседней Владимирской области. - Но зверь не может душить с такой силой, чтобы у жертвы полопались все капилляры в глазах!

Туман был отличным охотником и всю жизнь ходил в местные леса со своим хозяином. До тех пор, пока гончак не перестал поднимать дичь. Тогда-то человек и предал своего друга. Пса отдали здешнему алкашу, чтобы тот прикончил собаку. Но вместо этого он устроил Туману настоящий ад.

Пес Пират лишился лапы, пережил страшное, но выжил .Видео: Зоозащита 33 Кольчугино/vk.com

- Когда я приехала за ним, пес уже был при смерти, - рассказала Елена. - Глаза залиты кровью. На шее зияла гнойная колотая ножевая рана. Горло собаки проткнули ножом, глубина кармана – 20 сантиметров! Начался жуткий некроз лапы. Ее, судя по ровному остатку кости, отрубили топором.

При спасении Елена, еще не зная родного имени пса, окрестила его Пиратом. Женщина увезла животное за 130 километров от проклятого места в Кольчугино, во Владимирскую область. Здесь ему дали второй шанс на жизнь. Собаку пережила сложнейшую операцию, с кровотечением боролись трое суток, края лапы-обрубка закрыли. Сейчас Туман-Пират идет на поправку. В планах – установка дорогостоящего протеза в Москве.

- Человек, который нанес такие травмы собаке, нездоров! Это просто психопат, даже страшно! – дрожащим голосом говорит Елена. - Со мной связывался участковый, он ведет это дело, пытается найти хозяина собаки. Но местные жители не выдают его, потому что боятся. Говорят, что он – то еще дерьмо.

Люди опасаются за свое имущество и даже за жизнь, никто не соглашается общаться с журналистами. Отказался отвечать на вопросы и участковый. В пресс-службе УМВД сообщили, что проводят проверку.

Пират идет на поправку .Видео: Зоозащита 33 Кольчугино/vk.com

У Пирата впереди долгий путь к выздоровлению. Собаке необходимы капельницы, уколы, перевязки, усиленное питание и витамины. Животное очень слабо, но, когда организм окрепнет, пса повезут в столицу, чтобы там изготовить индивидуальный протез. Уже сейчас десятки людей оказывают добровольную помощь, перечисляя на счет зоозащитников любые посильные суммы.

Если вы хотите помочь Пирату и другим животным, вы можете перевести деньги на счет 4276 1000 1324 0723. Карта привязана к номеру Елены: 89190263516. Ей вы можете задать любые дополнительные вопросы, касающиеся помощи животным.

С 2020-го начинает действовать закон «Об ответственном обращении с животными». Теперь реальный живодер может получить до пяти лет тюрьмы. Но только в том случае, если его вину смогут доказать.

Председатель Комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил, что одного закона недостаточно - нужно обновить Кодекс об административных правонарушениях.