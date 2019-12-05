2019-12-05T15:41:06+03:00
Конкурсы и тесты

Внимание, конкурс!Хенд-мейд: Новогодние и елочные игрушки своими руками

Приближаются Новый год и Рождество!
Поделиться:
Фото: Кристина БогомоловаФото: Кристина Богомолова
Изменить размер текста:

Накануне этих замечательных, добрых и веселых праздников «КП»-Ярославль предлагает взрослым и детям принять участие в нашем конкурсе и своими руками сделать новогодние и елочные игрушки.

Идеи могут быть любыми! Материалы – тоже: фетр, бумага, шишки, вата, ткани, пряжа и нитки, бисер и пайетки, бисер и пластиковая посуда… Всё, чему найдет применение ваша фантазия!

Присылайте на нашу почту kp_yaroslavl@mail.ru или загружайте при помощи формы ниже фотографии своих шедевров – их оценят читатели «Комсомолки», и накануне Нового года мы назовем и наградим победителей 30 декабря в 12:00

Участвовать в конкурсе может любой – и взрослый, и ребенок, и целая группа детского сада или кружок «умелых ручек»!

x

Загрузить фото

Все поля обязательны для заполнения

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Найдем «Ключевое слово»!
Федеральное агентство по делам национальностей и «Комсомольская правда» объявляют о начале приема заявок на III Всероссийскую премию «Ключевое слово», направленную на сохранение языкового богатства и разнообразия народов, проживающих на территории России
Любишь поезда? Пройди тест: "Кто ты на железной дороге?»
Многие из нас в детстве мечтали стать машинистами или проводниками. Скорость, мерный стук колес, дальние города - сплошная романтика. Этот тест покажет, какая профессия, связанная с железной дорогой, тебе подойдет на самом деле
Подведены итоги конкурса имени Василия Пескова «Окно в природу» 2018
Главный редактор «КП» Владимир Сунгоркин и вице-президент ПАО «Транснефть» Михаил Маргелов наградили победителей и призеров III Всероссийского конкурса журналистских и блогерских работ имени Василия Пескова «Окно в природу»
Новости 24
«Ярославич» неудачно стартовал в 3-ем туре чемпионата России
GPS для нейрохирургов. Новое оборудование ярославской областной больницы сократит время операций
На Тутаевском шоссе в Ярославле готовят объездные пути
Ярославец избил родного дядю из-за конфликта на почве раздела наследства
В Ярославской области осудили рецидивиста
Прусовские карьеры останутся местом отдыха для ярославцев
В Ярославле врачи провели операцию, после которой 5-летний мальчик сможет ходить
В Рыбинске начали строить еще два здания под ясли
В ярославские колонии пытались передать гашиш, телефоны, сим-карту и наушники
Добегался. В Ярославле задержали мужчину, который два года скрывался от правоохранителей
Ярославские следователи посетили своих подопечных в доме-интернате
Житель Ярославской области напился в кафе, уснул и лишился мобильника
В Ярославле ищут школьника, который бросил кирпич в группу детсадовцев
Столетие на широкую ногу: какие сюрпризы подготовил Ярославский художественный музей в свой вековой юбилей
Ярославца оштрафовали за самовольную перепланировку квартиры
Жителям Ростова вернули деньги, неправильно начисленные за отопление
Выпивал, порезал, убежал: чем закончился обычный рыбинский вечер
Ярославец в составе сборной стал призером чемпионата мира по пляжному футболу
В Ярославской области задержали студентов колледжа, которые продавали гашиш через закладки
В Ростовском районе начала работать новая газовая котельная