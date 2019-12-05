Внимание, конкурс!Хенд-мейд: Новогодние и елочные игрушки своими руками

Накануне этих замечательных, добрых и веселых праздников «КП»-Ярославль предлагает взрослым и детям принять участие в нашем конкурсе и своими руками сделать новогодние и елочные игрушки.

Идеи могут быть любыми! Материалы – тоже: фетр, бумага, шишки, вата, ткани, пряжа и нитки, бисер и пайетки, бисер и пластиковая посуда… Всё, чему найдет применение ваша фантазия!

Присылайте на нашу почту kp_yaroslavl@mail.ru или загружайте при помощи формы ниже фотографии своих шедевров – их оценят читатели «Комсомолки», и накануне Нового года мы назовем и наградим победителей 30 декабря в 12:00

Участвовать в конкурсе может любой – и взрослый, и ребенок, и целая группа детского сада или кружок «умелых ручек»!