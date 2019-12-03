2019-12-03T16:39:11+03:00
Досуг

Музыкально-поэтическая программа Дмитрия Бозина «И-НЕ-ЗА-ТЕ-ВАЙ!»

Прыжок в Стихи-ю
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Заслуженный артист России Дмитрий БозинЗаслуженный артист России Дмитрий Бозин
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Ярославских любителей театра, хорошей поэзии и музыки этой зимой ждёт откровение - сольная программа «И НЕ-ЗА-ТЕ-ВАЙ!» Дмитрия Бозина. Искушенные зрители знают Дмитрия как ведущего артиста Театра Романа Виктюка. Блистательные роли в «Служанках», «Саломее» и других знаковых спектаклях театра завоевали сердца миллионов зрителей по всему миру.

Моноспектакли Дмитрия Бозина — особая эстетика и магия: артистический талант, помноженный на глубокий интеллект и чувственную опору. Программа «И-НЕ-ЗА-ТЕ-ВАЙ!» - полуторачасовое исследование природы любви, возможность окунуться в свою личную историю, заново пережить лучшие моменты и насытиться эмоциями.

Гитарные рифы и рояль, джаз, свинг, рок-н-ролл, поэтические и музыкальные импровизации - яркое и незабываемое путешествие, в которое зритель отправляется вместе с актёром, режиссёром, поэтом Дмитрием Бозиным.

Искушенные зрители знают Дмитрия как ведущего артиста Театра Романа Виктюка

Искушенные зрители знают Дмитрия как ведущего артиста Театра Романа Виктюка

В программе звучат песни, которые порадуют не только меломанов: «After Dark» (из фильма «От заката до рассвета»), «Moon over Bourbon Street», «Come away with me», «Wild is the wind» знакомы многим и входят в золотой фонд мировой музыкальной культуры.

Энергетика любви, которую транслирует Дмитрий Бозин словом, движением, пением и даже криком, пронизывала музыкальные и драматические театры, камерные сцены клубов и концертных площадок. «И-НЕ-ЗА-ТЕ-ВАЙ!» уже отметила первый юбилей: за пять лет полуторачасовой «затяжной прыжок» вместе с артистом совершили зрители многих городов России и ближнего зарубежья. Ярославль - на очереди!

«Затяжной прыжок» в Стихи-ю состоится 26 января в 19:00 в Concert-hall "КИНО"

«Затяжной прыжок» в Стихи-ю состоится 26 января в 19:00 в Concert-hall "КИНО"

Продолжительность: 1:30

12+

ИСТОЧНИК KP.RU

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