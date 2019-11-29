Финансовая грамотность: как 4 месяца пользоваться кредиткой и обойтись без процентов

Далеко не все знают, как правильно пользоваться кредитными картами. Грамотное использование кредитной карты может сэкономить вам не только деньги, но и нервы. В последнее время все большую популярность набирают карты с максимальным беспроцентным периодом. Рассказываем, как использовать кредитку разумно.

На вопросы отвечает директор территориального офиса ПАО Росбанк Андрей Белов.

Директор территориального офиса ПАО Росбанк Андрей Белов

Практически каждая банковская карта (дебетовая или кредитная) сегодня предполагает начисление каких-либо бонусов за покупки. На что обращать внимание при выборе карты? Какие особенности начисления кэшбека существуют?

- Безусловно, кэшбэк – один из самых популярных способов поощрения клиентов за оплату покупок банковской картой. Он позволяет возвращать часть стоимости покупок. Однако просто наличие кэшбэка уже не является преимуществом при выборе карты.

Внутри программы лояльности каждого банка есть свой набор дополнительных опций. Так, если карта дает возможность выбрать категории для начисления повышенного кэшбэка, можно планировать покупки заранее. Например, в один месяц выбрать категорию «Авто» и активно передвигаться на автомобиле и получать кешбэк с каждой заправка на АЗС, а в следующем месяце «Городской транспорт и такси» - в зависимости от ваших задач. Выбор категории также позволяет получать максимальную выгоду при крупных покупках (например, в месяц покупки мебели или стройматериалов для ремонта выбрать именно эту категорию для повышенного кэшбэка). Другими словами, программы лояльности сегодня достаточно гибкие, их можно подстроить под себя и получать выгоду от пользования кредитной картой.

Какие новинки в области кредитных карт может предложить ваш банк?

- Росбанк регулярно обновляет и совершенствует свое продуктовое предложение по кредитным картам. К примеру, недавно мы запустили кредитную карту #120подНОЛЬ. Она дает возможность пользоваться кредитными средствами без уплаты процентов до 120 дней. Кстати, продолжительность льготного периода – также один из определяющих моментов при выборе кредитной карты. Льготный период по карте #120подНОЛЬ позволяет совершать любые покупки по карте в кредит и в течение практически четырех месяцев не платить банку проценты.

Кредитный лимит по карте #120подНОЛЬ определяется индивидуально для каждого клиента и может доходить до 1 млн рублей. В первый месяц комиссия за обслуживание не взимается, и в каждый последующий также составляет 0 рублей при сумме покупок по карте более 15 000 рублей. Одобрение кредитной карты можно получить онлайн, оставив заявку на сайте, выпуск карты – бесплатно.

Сегодня клиенты выбирают кредитную карту, основываясь сразу на нескольких факторах: стоимость обслуживания и условия бесплатного пользования продуктом, продолжительность льготного периода, величина процентной ставки. Мы создали карту #120подНОЛЬ, попытавшись учесть все эти моменты, и надеемся, что клиенты оценят все преимущества этого продукта

На какие цели чаще всего оформляются кредитные карты?

- Кредитные карты оформляют и как финансовую подушку, и как удобный способ прибрести необходимые товары, не откладывая покупку. Кроме того, многие также используют ее как средство накопления кэшбэка. Также одна из опций – возможность получения дополнительного дохода. Например, вы переводите свою зарплату на накопительный счет, используете кредитную карту для ежедневных расходов, а когда подходит срок погашения – переводите средства со счета на кредитную карту. В итоге вы получаете проценты по накопительному счету и при этом радуетесь совершенным покупкам в беспроцентный период по кредитке.

«Карту оформляют долго, банк требует много документов»

Сегодня банки упрощают процесс оформления кредитных карт. Например, чтобы оформить новую кредитную карту от Росбанка #120подНОЛЬ с лимитом до 100 тысяч рублей, нужен только паспорт. Подать заявку можно на сайте банка без посещения офиса. После одобрения вашей заявки специалист перезвонит и пригласит в офис банка в удобное для вас время.

«Если кредитка мне не пригодится?»

Кредитную карту стоит оформлять, если вы планируете ей пользоваться. Кроме того, на кредитную карту можно переводить и собственные средства: к примеру, вы можете сделать вашу кредитную карту зарплатной. В этом случае заработная плата поступает сразу на кредитку и больше нет необходимости дополнительно переводить средства с дебетовой карты для погашения задолженности по кредитке. Вместо двух «пластиков» вы пользуетесь одним. Кроме того, если спланировать траты и погасить задолженность в течение льготного периода, то кредитка станет не обременением, а удобным запасным кошельком. Процент по кредитке немногим больше, чем при оформлении потребительского кредита, и при разумном использовании этого продукта дело не дойдет до выплаты процентов.

Как гасить долг по кредитке? Что такое льготный период?

Это кажется сложным только на первый взгляд. Льготный период позволяет пользоваться кредитными средствами без выплаты банку процентов. К примеру, вы оформили кредитную карту для обновления мебели в квартире и покупки бытовой техники. Вы рассчитали ваш доход на следующие четыре месяца, поняли, что в течение этого времени сможете выплатить полную стоимость всех товаров без экстра-нагрузки на семейный бюджет, приобрели все необходимое по кредитной карте. Закрыв задолженность по карте в течение льготного периода, вы ничего не переплатили сверх стоимости ваших покупок и вам не пришлось откладывать приобретение новой мебели и бытовой техники, чтобы накопить нужную сумму.

Кредитная карта — удобный способ всегда иметь под рукой «запасной кошелёк», который поможет чувствовать себя уверенно и спокойно.

Если мне понадобятся наличные деньги, я могу снять?

Безусловно, можете, но нужно помнить: средства банка — только с комиссией, а собственные можно снимать без процентов как в банкоматах банка, где вы взяли кредитную карту, так и в банках-партнёрах, которых нужно просто запомнить. Остальные банки берут проценты. Сегодня люди постепенно уходят от наличных расчётов: практически везде установлены терминалы. Также не стоит забывать о Google Pay и Apple Pay: карта #120подНОЛЬ легко к ним подключается.