Выбираем этажи: первый и последний – предлагать!

Сейчас клиенты готовы даже доплачивать за красивый вид из окна «с высоты птичьего полета». Наценка в таких случаях достигает 10% - в домах с видом на природу и реку, панораму центра города или парковые зоны. В подобных зданиях цена 1 кв. м заметно возрастает с каждым этажом, и жилплощадь на самом верху может стоить почти наполовину дороже, чем в «золотой середине». К таким выводам пришли аналитики компании «Талан», исследуя крупные российские города с численностью населения более 500 тысяч человек.

Отношение к ликвидности квартир на последнем этаже поменялось и на рынке вторичной недвижимости. Если ранее дисконт за крайний верхний этаж составлял до 15%, то сейчас все наоборот: видовые характеристики дают прибавку до 15%.

Виды из «Богатыря» открываются действительно красивые

В то же время застройщики поменяли принцип расположения квартир на нижних этажах. В новых домах жилые этажи начинаются только со второго, а первый занимают коммерческие площади.

Так, в первой очереди жилого дома «Богатырь» на нижнем этаже построены коммерческие помещения – парикмахерские, магазины и т.д. Во второй очереди «Богатыря» первый этаж приподнят на пол-этажа. Это значит, что первый жилой этаж находится на высоте от 80 сантиметров до 3,3 метров от земли.

Если говорить о верхних жилых помещениях, то последним этажом «Богатыря» является не жилой 16-й, а 17-й – технический этаж. При этом «видовые» квартиры начинаются с 10-го этажа. Виды из «Богатыря» открываются действительно красивые, но наценки за них нет – и ярославцы могут этим воспользоваться.

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