2019-11-22T17:41:45+03:00
Иваново

В Иванове пара с 20-летней разницей в возрасте вынесла квартиру старушки

Пострадавшая старше старшего из подельников на 20 лет
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жулики вынесли даже продуктыжулики вынесли даже продуктыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Иванове от рук воришек пострадала 70-летняя жительница Фрунзенского района. Женщина обратилась в полицию, сообщив, что из ее дома пропали вещи и даже продукты. Правоохранители приехали домой к потерпевшей и выяснили, что пока ее не было дома, кто-то влез в окно, стащил еду, бытовую технику и инструменты.

Вскоре задержали и подозреваемых. Ими оказались 31-летняя женщина и ее 50-летний сожитель с внушительным «послужным» списком – мужчина неоднократно был судим и до этого. На дело парочка пошла, хорошенько приняв на грудь. К счастью, далеко они уйти не успели – полицейские изъяли все украденное и вернули старушке.

А вот на жуликов завели уголовное дело по статье «Кража» и решили проверить, не причастны ли они к другим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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