В Иванове пара с 20-летней разницей в возрасте вынесла квартиру старушки

В Иванове от рук воришек пострадала 70-летняя жительница Фрунзенского района. Женщина обратилась в полицию, сообщив, что из ее дома пропали вещи и даже продукты. Правоохранители приехали домой к потерпевшей и выяснили, что пока ее не было дома, кто-то влез в окно, стащил еду, бытовую технику и инструменты.

Вскоре задержали и подозреваемых. Ими оказались 31-летняя женщина и ее 50-летний сожитель с внушительным «послужным» списком – мужчина неоднократно был судим и до этого. На дело парочка пошла, хорошенько приняв на грудь. К счастью, далеко они уйти не успели – полицейские изъяли все украденное и вернули старушке.

А вот на жуликов завели уголовное дело по статье «Кража» и решили проверить, не причастны ли они к другим преступлениям.