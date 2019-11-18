2019-11-18T12:42:09+03:00
Экономика

Квартира по трейд-ин – быстрее и выгодней!

Компания «Талан» строит многоэтажные жилые дома и предлагает квартиры в них. Сейчас у нее появилась новая опция для клиентов – зачет жилья, так называемый трейд-ин
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Огромным плюсом для клиентов компании «Талан» является и чистота сделкиОгромным плюсом для клиентов компании «Талан» является и чистота сделки
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Если у клиента есть в собственности вторичное жилье, он может быстро продать его с помощью компании «Талан», чтобы направить вырученные средства на приобретение новой квартиры.

В чем же плюсы трейд-ин для клиента?

Люди понимают, что самостоятельная продажа вторичного жилья требует огромных затрат времени и нервов, выплат агенту и других расходов. При этом самое главное – это время: ведь неизвестно, когда удастся продать старое жилье – на это могут уйти многие месяцы. Между тем, стоимость выбранной квартиры в новостройке постоянно растет по мере приближения к сдаче дома в эксплуатацию!

Получается, что практически моментальный выкуп «вторички» и приобретение новой квартиры на более ранней стадии строительства приносят клиенту «Талана» ощутимый выигрыш при покупке нового жилья!

Если у клиента есть в собственности вторичное жилье, он может быстро продать его с помощью компании «Талан», чтобы направить вырученные средства на приобретение новой квартиры

Если у клиента есть в собственности вторичное жилье, он может быстро продать его с помощью компании «Талан», чтобы направить вырученные средства на приобретение новой квартиры

- Если у клиента есть такое желание, я выезжаю на место и быстро оцениваю недвижимость, - пояснил нам специалист компании «Талан» Михаил Кирпичников.- Если цена устраивает, мы выкупаем квартиру (эта сумма идет в счет платежа за новую квартиру), а клиент принимает на себя обязательство в течение 2-х недель освободить проданное нам вторичное жилье. Зачастую этой услугой пользуются те, у кого есть нежилая квартира – полученная по наследству, сдаваемая в аренду или уже выставленная на продажу и т.п.

Огромным плюсом для клиентов компании «Талан» является и чистота сделки. Как правило, продающие и покупающие квартиры люди – не специалисты в сфере недвижимости и юриспруденции. В данном случае все необходимые действия по документальному оформлению сделки сопровождают опытные специалисты компании, причем – совершенно бесплатно.

Практически моментальный выкуп «вторички» и приобретение новой квартиры на более ранней стадии строительства приносят клиенту «Талана» ощутимый выигрыш при покупке нового жилья

Практически моментальный выкуп «вторички» и приобретение новой квартиры на более ранней стадии строительства приносят клиенту «Талана» ощутимый выигрыш при покупке нового жилья

(4852) 593-793

Yarposad.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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