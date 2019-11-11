В грядущие праздники в Ярославле вновь покажут уникальное шоу пингвинов

Премьера циркового представления «Пингви-Шоу «Ласта-Рика» с успехом прошла в Ярославле, но у горожан есть возможность увидеть его в ближайшие выходные. Кто же приехал с новой программой Российского Государственного Цирка?

Единственные в мире цирковые пингвины

Уникальное шоу с участием морских птиц и животных – пингвинов, пеликанов и морских львов – можно увидеть только на арене российского цирка, а в грядущие выходные – только в Ярославле. Пингвины демонстрируют свою природную ловкость, пеликаны –стремительные полеты и размах крыльев больше трех метров, морские львы – чудеса акробатики:

«Мой номер - это гвоздь программы шоу “Ласта Рика”, - рассказывает заслуженная артистка России дрессировщица Галина Майхровская. - Вы увидите забавных пингвинов, дрессированных морских львов и красивых больших птиц - русских пеликанов. Больше с этими птицами не выступает никто. Вы можете посмотреть на пингвинов в зоопарке и океанариуме, но только в нашем номере раскрываются их природные возможности. Пингвины не поддаются дрессировке: мы используем фантазию режиссеров, реквизит и пространство арены таким образом, чтобы пернатым артистам было интересно преодолевать препятствия и двигаться на сцене. Вы увидите, как пингвины забираются на возвышенности, преодолевают препятствия и весело катаются с горки. Сможете познакомиться с пеликанами - это очень красивые птицы. Размах крыльев пеликана - более 3 метров. И классика советского цирка - это номер с дрессированными морскими львами, играющими в мяч. Обязательно приходите! К сожалению, в этот раз в Ярославле мы ненадолго - шоу “Ласта Рика” гастролирует до 1 декабря».

Экзотические животные и птицы с разных континентов планеты

Кроме морских животных на сцену выходят австралийский кенгуру, обезьянка-капуцин, попугаи, дюжина королевских пуделей и даже дрессированный гусь. Каждый из них – звезда своего номера. Кенгуру превращается в боксера, птицы устраивают бразильскую вечеринку, собаки танцуют американское кантри и ходят на задних лапах, а гусь поддается гипнозу.

Четыре цирковых династии – мастера иллюзии, акробатики, клоунады и джигитовки

Клоун Май – Евгений Майхровский – один из лучших клоунов страны. На арену ярославского цирка он вышел с коронными номерами, которым аплодировал весь мир. Мастер иллюзий Игорь Штейн показал настоящие чудеса – в магическом кубе исчезают и появляются женщины, которых прокалывают острыми зонтами и мечами. Акробатические номера Аркадия Шатирова с русской палкой - тройное сальто мортале - зрители смотрели, затаив дыхание. Джигиты-наездники Бяшима Аннаева исполняют невероятные трюки на сумасшедшей скорости верхом на лошадях. Четырем цирковым династиям, которые принимают участие программе «Пингви-Шоу «Ласта-Рика» – Майхровским, Штейн, Шатировым и Аннаевым – уже больше ста лет.

«Пингви-шоу «Ласта-Рика» вновь на манеже – уже в эти выходные – и до 1 декабря в Ярославском Государственном Цирке.