В Ярославле собираются сделать 34 новые остановки. Перечень мест

Вчера в мэрии экспертная группа по транспорту подвела итоги своей работы, рассказав, что именно будет сделано в Ярославле для совершенствования транспортной сети. Предложений немало и одно из них – установка остановочных комплексов в тех местах, где пассажиры собираются «стихийно» и ждут транспорт. На данный момент речь идет о 34 новых остановках. Где их ждать?

Дзержинский район (9 остановочных пунктов):

Дзержинский район (9 остановочных пунктов). ФОТО: мэрия Ярославля

- остановка «Улица Труфанова». На улице Труфанова в районе дома №36 (высадка) и дома №29 (посадка). Маршрут №91;

- остановка «Кинотеатр «Победа». На улице Труфанова в районе домов №26 и 28 (из центра) и домов №19 и 21 (в центр). Маршрут №91;

- остановка «Улица Панина». На улице Труфанова в район домов №22 и 24 (из центра) и дома №11 (в центр). Маршрут №91;

- остановка «Пельменная». На улице Труфанова в районе дома №10 (из центра) и дома №7 (в центр). Маршрут №91;

- остановка «Невский рынок». На улице Труфанова в районе дома №10 (из центра) и дома №7 (в центр). Маршрут №90;

- остановка «Р-Фарм». На улице Громова в районе дома №15а (в центр). Маршруты №9, 80, 90, 95;

- остановка «Улица Романовская». На Красноперевальском переулке в районе домов №1 корп.2, 3 в ЖК «Норские резиденции» (в центр). Маршрут №6;

- остановка «Школа №90. На улице Панина в районе дома №3 корп.5 (из центра) и дома №12 (в центр). Маршрут №8;

- остановка «Улица Елены Колесовой». На Ленинградском проспекте в районе дома №45а (в центр). Все проходящие маршруты.

Ленинский и Кировский районы (5 остановочных пунктов):

Ленинский и Кировский районы (5 остановочных пунктов). ФОТО: мэрия Ярославля

- остановка «Пожарная каланча». На проспекте Октября в районе дома №2 (из центра). Маршруты №№5, 12, 33, 42, 43, 44, 44к, 46, 47, 51, 61, 71, 80, 87, 91, 94, 96, 97, тролл. 4, 8;- остановка «Больница им.Соловьева». На проспекте Ленина в районе действующей трамвайной остановки (в центр). Маршруты №№5, 6, 7, 9, 11, 22, 23, 32, 44, 44к, 46, 47, 51, 60, 61, 67, 71, 80, 86, 90,91, 93г, 94, 95, 96, 97, тролл. 4, 8;

- остановка «Улица Богдановича». На проспекте Толбухина в районе пересечения с улицей Богдановича (в обе стороны). Маршрут №7, 95;

- остановка «Гостиница «Турист». На проспекте Ленина в районе пересечения с улицей Республиканская (от Ярославля Гл.). Маршруты №№38, 55, 55к, 85д, 85к;

- остановка «Улица Автозаводская». На улица Чкалова в районе дома №65 (в центр). Маршруты №44, 44к, 67, 78, 86, 94.

Красноперекопский район (7 остановочных пунктов):

Красноперекопский район (7 остановочных пунктов). ФОТО: мэрия Ярославля

- остановка «Улица Центральная». Пос. Ивняки, улица Центральная районе дома №9 (в обе стороны). Маршруты №17, 85д;

- остановка «Посёлок Ивняки». Пос. Ивняки, улица Центральная в районе дома №2 (из центра). Маршрут №85д;

- остановка «Магазин № 33». На Юго-Западной окружной дороге в районе дома №29 по улице Нефтяников (в обе стороны). Маршрут №91;

- остановка «Магазин «Кристалл». На Юго-Западной окружной дороге в районе дома №15 по улице Нефтяников (в обе стороны). Маршрут №91;

- остановка «Торговый комплекс «Шоколад». На Юго-Западной окружной дороге в районе пересечения с Московским проспектом (в обе стороны). Маршрут №47, 91;

- остановка «Улица Рыкачева». На улице Гагарина в районе дома №42 (из центра). Маршруты №2, 72, 47, 97;

- остановка «Спорткомплекс «Атлант». На улице Павлова в районе пересечения с улицей Гагарина (из центра). Маршрут №98.

Фрунзенский район (10 остановочных пунктов):

Фрунзенский район (10 остановочных пунктов). ФОТО: мэрия Ярославля

- остановка «Проезд Ушакова». На улица Калинина в районе пересечения с проездом Ушакова (в обе стороны). Маршруты №41а, 47,71, 73, 76;

- остановка «Магазин «Перекресток». На улице Ньютона в районе пересечения с улицей Калинина (в обе стороны). Маршруты №8, 13, 37, 81, 94, 96;

- остановка «Торговый центр «Фараон». На улица Гоголя в районе дома №2 (из центра). Маршрут №94;

- остановка «Улица Гоголя». На улице Гоголя в районе пересечения с Суздальским шоссе (в обе стороны). Маршрут №94;

- остановка «Пивзавод». На улица Пожарского в районе дома №63 (из центра). Мапршрут №61;

- остановка «Улица Технопарковая». На улице Пожарского в районе пересечения с улицей Технопарковая (в обе стороны). Маршрут №61;

- остановка «Улица Марголина». На проспекте Фрунзе в районе пересечения с улицей Индустриальная (из центра). Маршрут №36, 41, 42, 46, 49;

- остановка «Школа №78». На улице Пирогова в районе пересечения с улицей Индустриальная (в обе стороны). Маршруты №4а, 41а, 41б, 46, 49;

- остановка «Больница № 2». На улица Попова напротив дома №24 (к пр-ту Фрунзе). Маршруты №4а, 46;

- остановка «Тормозное шоссе». В поселке Октябрьский в районе дома №14 корп. 2 (в обе стороны). Маршрут №4а.

Заволжский район (3 остановочных пункта):

Заволжский район (3 остановочных пункта). ФОТО: мэрия Ярославля

- остановка «Проезд Доброхотова». На проспект Машиностроителей в районе домов №10 (из центра) и №3 (в центр). Маршруты №№25, 28, 29, 29к, 30, 31, 32, 35, 35д, 36, 37, 40, 43, 67, 73, 83, 85д, 85к, 98;

- остановка «Школа № 48». На проспекте Машиностроителей в районе дома №44 (в центр). Маршруты №№25, 28, 29, 29к, 30, 31, 32, 35, 35д, 36, 37, 40, 67, 73, 83, 85д, 85к;

- остановка «Площадка ПСРД ЯМЗ». На проспекте Машиностроителей в районе дома №81а (в обе стороны). Маршруты №№28, 29, 29к, 30, 31, 35д, 36, 40, 55, 67, 83, 85д, 85к.