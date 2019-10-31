В мэрии Ярославля решили, что делать с общественным транспортом

СЕГОДНЯ 16:20 2019-10-31T16:20:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Работа над ней длилась два месяца и вот ее итоги. В первую очередь, согласно программе, необходимо обеспечить комфорт, доступность и безопасность транспорта, снизить его убыточность и организовать маршрутную сеть так, чтобы она была актуальна для пассажиров.

Сейчас же немало дублирующих друг друга маршрутов, а по тем, которые действительно необходимы горожанам, транспорта ходит недостаточно, либо не ходит вовсе. Что говорить о высоком износе подвижного состава, на который жалуются многие ярославцы? Не хватает водителей и кондукторов, на многих маршрутках нет льгот, а в «час пик» в некоторые автобусы просто невозможно сесть.

Нововведения будут направлены на то, чтобы избавиться от всех этих недостатков. Понятно, что работа предстоит долгая и трудная.

Уже разработана дорожная карта по строительству дополнительных газозаправочных станция для обслуживания общественного транспорта. Они будут на улицах Пожарского и Волгоградской, проспекте Октября и в Чурилково. Для удобства пассажиров рассматривается вопрос установки 34 новых остановочных комплексов там, где сейчас официально их нет, но люди собираются и ждут автобусы.

Специалисты пришли к выводу, что необходимо выделение полос для общественного транспорта. Будет развиваться и автоматизированная система оплаты проезда. На некоторых маршрутах уже сейчас можно расплатиться при помощи бесконтактной банковской карты, смартфона или смарт-часов, поддерживающих эту функцию.

Без замечаний и предложений, как это и бывает во время обсуждения, не обошлось. Например, речь шла о многострадальной Карабулинской развязке, а также о создании в центре Ярославля платных парковок.

- Люди едут на работу в центр, бросают машины и частично загораживают проезд. Если сделать платные парковки, то водители смогут пересаживаться об общественный транспорт, сказал один из перевозчиков Александр Баранов и его поддержали остальные.

Заметили эксперты, что при строительстве новых домов, особенно если они находятся далеко от транспортных узлов, необходимо учитывать движение общественного транспорта, а доступность маршрутов включать в технические условия.

ИСТОЧНИК KP.RU