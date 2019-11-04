Которосльную набережную построили за 75 дней

Если от Богоявленской площади пройти вдоль стены Спасского монастыря и обогнуть сторожевую башню, выйдешь на Которосльную набережную, которая тянется до Стрелки и соединяется с Волжской набережной. До войны эти места старались обходить стороной из-за гор мусора и большого оврага, заваленного отходами. На берегу реки, в районе Михайловского поля, была городская свалка, а под откосом у воды ютились ремесленные мастерские, различные склады и домики-развалюхи.

С ЛИЧНОГО СОГЛАСИЯ

Шел четвертый год войны, ярославцы под лозунгом «Все для фронта, все для победы!» самоотверженно трудились на фабриках и заводах, снабжая фронт оружием и боеприпасами, обмундированием и продовольствием. Люди жили по карточкам, по ночам строго соблюдали светомаскировку на случай вражеских налетов. Но даже в этих условиях все городские кинотеатры были переполнены, по выходным не пустовали и танцплощадки, а попасть в Волковский театр считалось великим счастьем.

С лета 1944 года Красная армия перешла в наступление на всех фронтах и громила гитлеровцев за границами страны. В это самое время в тыловом городе на Волге было принято решение о строительстве новой набережной. Оно началось 19 августа. Радиодинамики сообщили, что участие в работах должно проходить на основе добровольности, с личного согласия граждан. Чтобы не наносить ущерб фронту, запрещалось в рабочее время привлекать к строительству персонал заводов и фабрик, работников железнодорожного транспорта. Были утверждены органы управления стройкой во главе с начальником В. Губиным, заместителем по политчасти К. Захаровым и главным инженером А. Федоровым, созданы четыре участка и группа инспекторов по качеству из 12 человек, составлен график работ.

При подготовке к строительству в городе прокатилась волна организаторской и массово-разъяснительной работы среди населения. В трудовых коллективах, учебных заведениях и домоуправлениях прошли собрания, встречи и беседы с домохозяйками. На Спасской башне кремля разместили большую карту-схему новой набережной, у которой собирались сотни людей. Тогда же на монастырской звоннице появились куранты, отбивающие часы для участников стройки.

ИЗ ВЕКОВОЙ СВАЛКИ - ПАРК

Людям предстояло перенести с поймы Которосли затоны и мастерские, переселить 55 семей, заняться благоустройством прилегающих к набережной улиц и зданий, ремонтом и подводом коммуникаций. Полностью должны были обновиться улица Революционная, площадь Челюскинцев, Демидовский сквер и Медвежий овраг, а вековая свалка превратиться в городской парк. Были

срочно скомплектованы и подготовлены бригады бетонщиков и штукатуров, гранитчиков и строителей для сооружения мостов, лестниц, установки решеток и бордюров. Всю эту трудовую армию нужно было обеспечить инструментом и стройматериалами, спецодеждой и продовольственными ресурсами.

Для ярославцев грандиозная стройка стала массовым всенародным делом, не оставившим равнодушным ни одного человека.

- Сила нашего народа в том, что он и во время войны не забывает о будущем, о культуре и красоте своих городов, - сказал на многолюдном городском собрании поэт Алексей Сурков. - Скоро солдаты вернутся с фронта и увидят, что их любимый Ярославль не только не пришел в упадок, но и обогатился набережной, раскрывающей новые стороны его старинного зодчества.

- Мы, домохозяйки, решили отработать на набережной по три дня, - заявила ударница стройки З. Кмытова. - Дома у меня трое малых детей, муж воюет на фронте и заслужил две награды от правительства. Мне не хочется отставать от него и других ярославцев. В моей книжечке участника стройки уже записано три дня, но это только начало. Я колола щебенку, переносила землю и срывала лопатой откос. На руках появились мозоли, зато радостно сознавать, что мой труд тоже вложен в общее дело. Новая набережная будет подарком нашим фронтовикам и детям.

НЕ СТРАШЕН НИ ДОЖДЬ, НИ МОРОЗ

В филиале Государственного архива Ярославской области хранится немало документов о трудовом подвиге жителей города. Ярославцы отработали на благоустройстве берега Которосли 120 тысяч человеко-дней, заасфальтировали 33 тысячи квадратных метров проезжей части и тротуаров, построили три моста и три лестницы, изготовили и установили 2000 погонных метров решеток, посадили свыше 5,5 тысячи деревьев и кустарников.

Ни осенние дожди, ни заморозки не смогли охладить энтузиазм горожан и снизить темпы строительства набережной. Кульминацией народной стройки стало объявление ударного фронтового декадника по завершению всех работ к празднику 7 ноября. В выходные дни на призыв откликнулись трудовые коллективы автозавода, управления железной дороги, ЯГЭС, тормозного, шинного и асфальтового заводов, работники учреждений и организаций, школьники и студенты. Городской торговый отдел обеспечивал участников декадника трехразовым горячим питанием, спецодеждой и промышленными товарами, бесперебойную продажу кваса и газированной воды.

Газеты того времени пестрели сообщениями о самоотверженной работе ярославцев. Так, 1 сентября на дорожные работы в полном составе вышел коллектив завода «Союз» во главе с директором, а заводская бригада Т. Полещенко выполнила дневную норму на 240 процентов. Железнодорожники узла Всполье отработали на стройке 1200 человеко-дней. Отличился дорожный мастер с полувековым стажем Василий Ерофеев, который вместо 18 бордюрных камней по норме в течение пяти дней ежедневно укладывал по 50. Лучшие работники награждались грамотами, их портреты заносились в Книгу Почета города.

Сегодня набережная Которосли продолжает благоустраиваться, ее строительство и оформление перекинулось и на противоположный берег реки. Конечно, дело движется не такими темпами, как 75 лет назад. Тогда всего за 75 дней люди сумели выполнить громадный объем работ. Они совершили настоящий трудовой подвиг, о котором поколения ярославцев будут помнить всегда.

Подготовил Сергей МОЛОКОВ.

Фото из Государственного архива Ярославской области.