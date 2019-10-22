В Иваново впервые слабовидящие люди смогут написать географический диктант

Напомним, что географический диктант проводится с 2015 года с целью популяризации знаний в данной сфере. С 2017 года акция стала международной. В прошлом году диктант написали в 97 странах мира, приветствие его участникам было направлено с орбиты Международной космической станции российским космонавтом Сергеем Прокопьевым. В России лидером по количеству площадок стала Республика Башкортостан (416 площадок), за рубежом — Китай (10 площадок) и Республика Беларусь (9 площадок). Диктант на площадках написали более 257 тысяч человек, еще 119 тысяч проверили свои знания онлайн. Всего за четыре года проведения диктанта его участниками стали около 900 тысяч человек.

Впервые в истории географического диктанта предусмотрены особые условия для его написания инвалидами по зрению. В 2019 году Русское географическое общество и Всероссийское общество слепых заключили соглашение о сотрудничестве. Диктант состоится в здании Ивановской областной организации ВОС в воскресенье, 27 октября, по адресу ул. Октябрьская, 22, время проведения с 12.00 до 14.00.

Специалисты Фонда социального страхования совместно с «Комсомольской правдой» приглашают всех желающих людей с ограниченными возможностями по зрению присоединиться к диктанту.

В последнее время очень много внимания уделяется людям с ограниченными возможностями здоровья. На законодательном уровне установлены определенные меры поддержки и социальной защиты льготной категории граждан. В компетенцию Фонда социального страхования входят государственные услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением. Уже много лет Ивановское отделение Фонда работает с данной категорией граждан в части обеспечения их различными техническими средствами реабилитации, очень необходимыми в повседневной жизни и заметно упрощающим быт, как самим инвалидам, так и их родственникам.

Среди спикеров мероприятия: Александр Курицын — заместитель управляющего Государственным учреждением- Ивановским отделением Фонда социального страхования РФ, Алла Кураева— главный специалист руководитель группы по связям с общественностью, Андрей Соколов - председатель Ивановской областной организации ВОС, Алексей Назаретский -председатель Ивановской городской организации ВОС.

Так же на диктанте будут работать волонтеры, которые в случае необходимости готовы сопровождать слабовидящих и помогать с оформлением бланков.

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