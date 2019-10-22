«Золотая осень» принесла «золото»

С 9 по 12 октября в Москве, на территории ВДНХ, прошла Российская агропромышленная выставка «Золотая осень - 2019», организатором которой является Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Это главное событие года для отечественных пищевиков.

Пять из пяти

По уже сложившейся традиции «Мясной гурман» представил на выставке пять образцов своей продукции. И все они удостоились наград.

Золотой медалью награждены:

- сосиски категории В «Докторские»;

- зельц мясной «Деревенский»;

- мясной продукт из говядины - сырокопченая говядина «Мясной гурман» категории А.

Серебряные медали получили:

- колбаса сыровяленая полусухая «Дорогое удовольствие»;

- вареная колбаса категории А «Телячья».

Интересно, что зельц «Деревенский», сырокопченая говядина «Мясной гурман» и сыровяленая полусухая колбаса «Дорогое удовольствие» - это совсем новые продукты, которые запустили в производство в сентябре. Так что ярославцам стоит к ним присмотреться и оценить на вкус.

Сосиски категории В «Докторские награждены золотой медалью

Победа - это труд и ответственность

Отметим, что ранее «Мясной гурман» стал триумфатором и на ежегодной международной выставке продуктов питания «ПРОДЭКСПО-2019». Там по итогам конкурса «Лучший продукт года - 2019» абсолютными победителями стали грудинка «Княжеская», балык «Боярский», сосиски «Телячьи». Бескомпромиссное качество этих продуктов подтверждают золотые медали победителей. «Серебро» получили новинки компании: рулет фирменный «Мясной гурман», паштет «Нежный» и колбаса полукопченая «Казинская».

В компании ее достижения комментируют так:

- Побеждать - это не только искусство, побеждать - это тяжелый ежедневный труд и огромная ответственность, которая возлагается на плечи победителя!

Покупателю - самое лучшее!

Напомним, что «Мясной гурман» начал работать в соседней с нами Костромской области в 2002 году. С самого начала целью было создание передового производства, отвечающего всем европейским стандартам качества и чистоты. Для этого подбирались и совершенствовались оборудование и технологии, повышалась квалификация сотрудников.

В производстве продукции «Мясной гурман» использует только российское мясо, которое выбирают в соответствии с самыми высокими требованиями. А еще ставка делается на разработку собственных рецептур, ориентированных на вкусы и предпочтения российских потребителей. Рецептуру и технологию приготовления любого продукта здесь отрабатывают годами, прежде чем предложить покупателям. Зато в итоге покупатель может быть уверен в высоком качестве вкусной продукции.