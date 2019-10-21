5 причин провести новогодние праздники в самом красивом селе России

Приближается самый долгожданный праздник в году, наступает время долгожданных приготовлений. Помните, как встречали Новый Год в детстве? Как наряжали настоящую ёлку всей семьей, готовили новогодние подарки и писали письма деду Морозу? Зажигали бенгальские свечи и под бой курантов загадывали самые сокровенные желания? Летят года, но для всех нас – детей и взрослых – Новый год по-прежнему остаётся самым волшебным праздником.

Новогоднее волшебство, между тем, совсем рядом – в Вятском, что расположено в 36 км. от Ярославля! Зимой село Вятское выглядит особенно сказочно: новогодняя иллюминация и яркие игрушки, нарядные ели, пушистые снежинки и свежий воздух. Вятское по праву называется самым красивым селом России: в преддверии Нового года каждый житель старается украсить свой двор и дом. Именно в Вятском вы оставите суматоху городских будней и сможете погрузиться в новогоднюю сказку.

Историко-культурный комплекс «Вятское» предлагает своим гостям насыщенную программу, наполненную сюрпризами, подарками и настоящими чудесами.

В Вятском вы оставите суматоху городских будней и сможете погрузиться в новогоднюю сказку

Музей «Новый год круглый год»

Сезон новогодних праздников в Вятском откроет главный волшебник Александр Олешко. Чтобы погрузиться в атмосферу новогоднего торжества, нужно сделать лишь шаг – за порогом музея «Детский мир» Вы увидите коллекцию самых разнообразных Дедов Морозов, раритетные игрушки из картона, папье-маше, дерева и стекла, советские новогодние открытки и плакаты, которые Олешко собирал путешествуя с гастролями по стране. Здесь же малыши и взрослые побывают на новогодних Ёлках, шоу мыльных пузырей и на мастер-классах своими руками сделают подарки!

Встреча Нового года в самом красивом селе России

С 31 декабря по 2 января Вас ждёт большая программа новогодних каникул c уличными гуляньями, катанием на санях по снежным горкам, музыкальные вечера и файер-шоу. На Новогоднем вечере Вас ждут настоящий музыкальный фейерверк французских песен «voix de ville» («водевилей») и русских романсов, изысканный союз блюд русской и французских кухонь и множество приятных сюрпризов.

Для тёплых компаний в холодные дни – очарование русских бань по-чёрному и классические по-белому

Гастрономическое путешествие в новом ресторане

Новогодние столы в Вятском накроют в новом мультимедийном ресторане, интерьеры которого создадут невероятное праздничное настроение, виртуально перенесут в другие страны и станут украшением Ваших новогодних фотографий! Вкуснейшие блюда из фермерских эко-продуктов побалуют самых взыскательных гурманов. Новый ресторан села Вятское ждёт гостей как на семейные торжества, так и на корпоративные праздники.

Новогодняя перезагрузка

Оставить суматоху городских будней и погрузиться в сказку отдыха лучше с размещения в уютном номере гостиницы-музея, здесь вы оставите свой багаж и сможете налегке отправиться на прогулку на коньках или лыжах, на санях или ретромобиле. После прогулок по селу и гастрономических открытий побалуйте себя жарким паром русских бань! Для тёплых компаний в холодные дни – очарование русских бань по-чёрному и классические по-белому: запах дыма, шорох ароматных веников, блаженство ледяной воды, природа и чай на травах из самовара! Кстати, ещё в XIX веке отметили, что вода в Вятском близка по составу к Баден-баденским термальным водам.

Вятское ждёт гостей как на семейные торжества, так и на корпоративные праздники.

Культурная программа

Двенадцать уникальных музеев Историко-культурного комплекса «Вятское» с уникальными коллекциями часов, музыкальных инструментов, печатных станков, картин и других редчайших экспонатов оставят незабываемые впечатления и сделают ваш отдых интересным и ярким!

Ждем всех на Новый год в Вятском!

Историко-культурный комплекс «Вятское» им. Е.А. Анкудиновой

Село вятское, Некрасовский район, Ярославская область

8 800 302 70 05

вятское-село.рф