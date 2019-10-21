2019-10-21T12:50:22+03:00
Иваново

К запуску сетей 5G готовы

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Когда появится 5G, зачем абонентам биржа, и как компания помогает городамКогда появится 5G, зачем абонентам биржа, и как компания помогает городамФото: Роман РЫЖИКОВ
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Недавно в нашем городе состоялась встреча генерального директора Tele2 Сергея Эмдина со СМИ. Поговорили о том, когда появится 5G, зачем абонентам биржа, и как компания помогает городам.

Запуск 5G

Сергей Эмдин рассказал, что пилотная сеть нового поколения уже развернута в Москве на Тверской улице – от Кремля до Триумфальной площади. Кроме того, в салоне связи оператора на Тверской каждый посетитель может лично оценить технологию и в интерактивном формате увидеть разницу между передачей данных в сетях 5G и 4G.

Что касается сроков запуска, точной даты Сергей не назвал, но сообщил, что ориентировочно этот стандарт станет доступен в 2020-2021 году. «Мы технологически готовы к запуску, однако, как и весь телеком-рынок, ждем решения регулятора о выделении соответствующих частот», сказал он.

Сергей Эмдин: Ориентировочно стандарт 5G в Иванове станет доступен в 2020-2021 году

Сергей Эмдин: Ориентировочно стандарт 5G в Иванове станет доступен в 2020-2021 году

Зачем абонентам «биржа»

С недавнего времени в личном кабинете на смартфоне или на сайте компании стало можно продавать друг другу минуты, гигабайты или SMS – сервис называется «Биржа». Сергей Эмдин рассказывает: «Мы формализовали то, что и так происходило в соцсетях. Только теперь абоненты получают гарантию сделки». Что интересно, на «бирже» стоимость лотов ниже, чем на тарифах оператора.

«Большим данным» - большая дорога. Как технологии помогают городам

Специалисты оператора в области big data ежедневно анализируют огромные массивы обезличенных пользовательских данных. Они получают информацию о том, где чаще отдыхают абоненты, какими они предпочитают смартфоны и т.д. В первую очередь эта аналитика применяется самим оператором – для понимания, где нужно построить новые базовые станции или открыть салон связи.

Любопытно, что продукт big data интересен также бизнесу и государственным заказчикам. Так, городские власти и муниципалитеты могут спрогнозировать нагрузку на дороги, определить местоположение для новых школ и детских садов и т.д. «Пока это практикуют, в основном, в Москве и Санкт-Петербурге, но к аналитике проявляют интерес и другие города-миллионники», - отмечает Сергей Эмдин.

Встреча генерального директора Tele2 Сергея Эмдина со СМИ

Встреча генерального директора Tele2 Сергея Эмдина со СМИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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