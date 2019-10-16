2019-10-16T18:11:01+03:00
Иваново

В Иванове открылся Музей вязания

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Сейчас музей «Вязариум» занимает четыре помещения, каждое из которых оформлено уникально: подводный мир, мастерская, игротека и выставочная экспозиция.Сейчас музей «Вязариум» занимает четыре помещения, каждое из которых оформлено уникально: подводный мир, мастерская, игротека и выставочная экспозиция.
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Это второй в городе частный музей после Музея советского автопрома. С его экспозицией ознакомился глава города Иванова Владимир Шарыпов. «Пять лет авторы проекта вынашивали идею и только недавно при поддержке фонда содействия развитию города Иванова удалось ее воплотить в жизнь», - отметил мэр.

Сейчас музей «Вязариум» занимает четыре помещения, каждое из которых оформлено уникально: подводный мир, мастерская, игротека и выставочная экспозиция. Это живой музей современного искусства, который чутко реагирует на тенденции и события нового времени. В музее представлены все возможные техники вязания, можно увидеть экспонаты от небольших игрушек до масштабных вязаных инсталляций. Самым маленьким посетителям предложат пройти вязаный лабиринт, поиграть в крестики-нолики, фрисби или шахматы, причем все элементы игр также связаны мастерицами музея.

Это второй в городе частный музей после Музея советского автопрома. С его экспозицией ознакомился глава города Иванова Владимир Шарыпов

Это второй в городе частный музей после Музея советского автопрома. С его экспозицией ознакомился глава города Иванова Владимир Шарыпов

Директор по развитию музея Александра Кораблева объяснила, что основной целью проекта является популяризация среди подрастающего поколения традиционного для Ивановской области народного творчества. «В наш музей можно прийти организованной группой или как индивидуальный посетитель. Мы с удовольствием научим и детей и взрослых вязать не просто шарфы и шапки, а творить и создавать уникальные вещи. Можно записаться на мастер-класс и уйти домой со связанной собственными руками вещью», - рассказала она. При музее работает школа вязания и кукольный театр.

«У нас большой город, жизнь в нем разнообразная и интересная. Именно такие небольшие частные музеи быстрее отвечают на запросы общества и предлагают то, что интересно и востребовано. Сейчас это интерактивные музеи и мастер-классы», - сообщил глава города. Владимир Шарапов также отметил, что есть и другие проекты частных музеев и возможно вскоре в нашем городе появятся новые проекты.

Авторы проекта «Вязариум» работают с ивановскими школами и детскими домами. Мастерицы проекта приезжают к детям с мастер-классами, учат их рукоделию и рассказывают о традиционных промыслах ивановского края.

Музей вязания ждет гостей с 11.00 до 20.00 часов в будние дни, в выходные с 11.00 до 18.00 часов. Адрес: пр. Ленина, 57А, ТЦ «Никольский, 4 этаж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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