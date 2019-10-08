2019-10-08T10:57:27+03:00
Общество

Руководитель ярославского детсада №75 стала обладателем премии за творческий поиск в обучении и воспитании детей

В ярославском Дворце культуры имени А.М. Добрынина состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя
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Артур Ефремов вручил премию за творческий поиск в деле обучения и воспитания детей и за большой личный вклад в развитие муниципальной системы образования Ольге Львовой, заведующему детским садом №75Артур Ефремов вручил премию за творческий поиск в деле обучения и воспитания детей и за большой личный вклад в развитие муниципальной системы образования Ольге Львовой, заведующему детским садом №75
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Участниками ежегодного мероприятия традиционно становятся руководители школ и детских садов Ярославля, педагогические работники, ветераны, посвятившие свою жизнь работе в сфере образования.

Кульминацией праздника становится награждение лучших педагогов городской премией. Чтобы определить ее обладателей, учитывается множество факторов - от стажа работы и опросов родителей до реализации конкретных проектов и помощи молодым работникам сферы образования.

Городская премия за творческий поиск в деле обучения и воспитания детей и за большой личный вклад в развитие муниципальной системы образования

Городская премия за творческий поиск в деле обучения и воспитания детей и за большой личный вклад в развитие муниципальной системы образования

В этом году постановлением мэрии Ярославля городская премия за творческий поиск в деле обучения и воспитания детей и за большой личный вклад в развитие муниципальной системы образования присуждена Ольге Львовой, заведующему детским садом №75. Свидетельство об этом ей вручил председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

«КП»-Ярославль» поздравляет Ольгу Анатольевну с заслуженной наградой – руководимый ею детсад на протяжении ряда лет действовал как ресурсная площадка, обеспечившая повышение качества образовательных услуг в детских садах города, а сама она стала наставником для многих вновь назначенных руководителей дошкольных учреждений, передавая им свой богатый опыт и знания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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