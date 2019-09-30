2019-09-30T17:47:40+03:00
Иваново

22-летняя мать, задушившая грудничка, получила больше девяти лет строгого режима

Детоубийца из Ивановской области услышала приговор суда
Роман РЫЖИКОВ
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Мать-одиночка отнесла младенца в лес, раздела, задушила и закопалаМать-одиночка отнесла младенца в лес, раздела, задушила и закопалаФото: Евгения ГУСЕВА
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В Ивановской области прошел суд над 22-летней жительницей Наволоки Кинешемского района. Ее признали виновной в убийстве младенца. Детоубийца даже не пыталась скрыть своего преступления… Трагедия сотрясла небольшой городок в январе этого года.

Той ночью, с 4 на 5 января, одинокая мать ушла вместе с полуторамесячной малышкой в лес, раздела ребенка и задушила голыми руками. Тело она присыпала снегом и просто ушла. Через пару часов она позвонила в полицию и подробно рассказала о своем преступлении.

- Суд согласился с позицией прокурора области и приговорил женщину к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. – сообщили в пресс-службе Прокуратуры Ивановской области.

Девушка оправдывала свой поступок тем, что не желала своему ребенку голодной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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