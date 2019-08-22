2019-08-22T17:36:44+03:00
Иваново

В Иванове осудят 21-летнюю девушку, задушившую младенца

Мать убила собственного ребенка и выбросила в лесу
Роман РЫЖИКОВ
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Мать одиночка избавилась от ребенка, не желая ему голодной жизниМать одиночка избавилась от ребенка, не желая ему голодной жизниФото: Евгения ГУСЕВА
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Трагедия произошла в Наволоках Ивановской области в январе этого года. Небольшой городок содрогнулся от новости: 21-летняя мать задушила полуторамесячную малышку, несколько часов гуляла с трупом ребенка в коляске и выбросила тело в лесу, прикопав снегом.

Несчастье случилось холодной январской ночью. Девушка вышла из дома вечером, где жила с мамой и родственниками, без мужа. Ничто не предвещала беды, это было похоже на обычную прогулку. Но домой мама с дочерью не вернулись…

- После произошедших событий обратилась в правоохранительные органы, подробно рассказав обстоятельства совершенного преступления. – комментируют в пресс-службе региональной прокуратуры.

Перед тем как сдаться полиции девушка позвонила подруге, сообщают Вести24. Девушка сказала, что у нее совсем нет денег, и что она не желает своему ребенку голодной жизни…

- Органами предварительного расследования женщине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.

Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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