В Ивановской области иномарка вылетела в реку

У поселка Быковка Лежневского района Ивановской области произошло ДТП: иномарка вылетела с дороги в реку. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Остановить транспортное средство не удалось, и машина угодила в воду. На месте работали спасатели.

Как сообщают ИвановоNews, кроме водителя в легковушке находился один пассажир.

В ГУ МЧС по Ивановской области уточнили, что никто не пострадал, однако, местные СМИ сообщают об обратном.

Отметим, с наступлением заморозков в соседней, Ярославской области, увеличилось количество встречных ДТП. В одном из них в субботу, 21 сентября, погибли двое молодых мужчин.