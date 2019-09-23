2019-09-23T17:44:05+03:00
Иваново

В Ивановской области иномарка вылетела в реку

ЧП произошло у поселка Быковка
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: ГУ МЧС по Ивановской областиФото: ГУ МЧС по Ивановской области
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У поселка Быковка Лежневского района Ивановской области произошло ДТП: иномарка вылетела с дороги в реку. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Остановить транспортное средство не удалось, и машина угодила в воду. На месте работали спасатели.

Как сообщают ИвановоNews, кроме водителя в легковушке находился один пассажир.

В ГУ МЧС по Ивановской области уточнили, что никто не пострадал, однако, местные СМИ сообщают об обратном.

Отметим, с наступлением заморозков в соседней, Ярославской области, увеличилось количество встречных ДТП. В одном из них в субботу, 21 сентября, погибли двое молодых мужчин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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