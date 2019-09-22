В аварии под Ярославлем погибли два молодых мужчины

СЕГОДНЯ 14:53 2019-09-22T14:53:35+03:00

Еще одного пострадавшего доставили в больницу с травмами

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В субботу, 21 сентября, около 8.30 утра в Ярославском районе на 276 километре трассы Москва-Холмогоры в районе деревни Гавшинка столкнулись две машины.

Китайским «Чери Амулет» управлял 29-летний молодой человек, а за рулем «Ниссан Кашкай» находился 28-летний водитель.

После столкновения водитель и 34-летний пассажир «Чери» скончались на месте. 29-летнего пассажира «Ниссана» доставили в больницу с травмами.

На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД и МЧС, следователи, полиция и скорая помощь.

Вероятно, причиной фатальной аварии могли стать погодные условия.

ИСТОЧНИК KP.RU