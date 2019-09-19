Экологический туризм: Переславль-Залесский

Национальный парк «Плещеево озеро» расположен в 130 км к северо-востоку от Москвы в Ярославской области, на туристическом маршруте «Золотое кольцо» и федеральной трассе Москва – Холмогоры. Он находится в центральной части Русской равнины, в бассейне Верхней Волги. Уникальное озеро Плещеево и его окрестности, древний город Переславль-Залесский – один из центров формирования Русского государства – являются ценной природно-исторической территорией национального значения, частью природного и культурного наследия нашего Отечества.

«Плещеево озеро» - особо охраняемая природная территория федерального значения

Национальные парки создаются в целях охраны окружающей среды территорий, отличающихся высоким природным разнообразием и наличием редких и уязвимых природных комплексов, видов растений и животных. В них ограничена деятельность человека, но в отличие от заповедников режим их функционирования более мягкий. На территориях национальных парков допускается проведение экскурсий, посещение в целях познавательного туризма, разрешены некоторые, не наносящие ущерба окружающей среде виды хозяйственной деятельности.

Общая площадь национального парка составляет 24149 гектаров, в том числе акватория озера Плещеева — 5098 гектаров. Для сбережения и восстановления уникальных природных, историко-культурных комплексов вокруг парка Постановлением губернатора Ярославской области от 14 августа 2002 г. создана охранная зона площадью 58,4 тысячи гектаров, разработано и утверждено Положение о ней. В охранную зону национального парка включен весь водосборный бассейн озера Плещеева с Берендеевским (Берендеевым) болотом, Половецко-Купанский болотный комплекс и город Переславль-Залесский.

Для сохранения природной среды в естественном состоянии с учетом местных, природных, историко-культурных, хозяйственных и иных особенностей на территории национального парка выделено пять функциональных зон.

Наиболее перспективными с точки зрения экологического туризма могут быть рассмотрены особо охраняемая зона и зона рекреационная, в которых расположены экологические тропы и места отдыха, а также дендрологический сад им. С.Ф. Харитонова. При этом нельзя не сказать о заповедной зоне национального парка – без этого рассказа представление об особо охраняемой территории на юге Ярославской области было бы не полным.

Заповедная зона. В ее границах запрещается осуществление любой экономической деятельности, допускаются: научно-исследовательская деятельность, ведение экологического мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических и противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ. На территории заповедной зоны находится известное по произведениям классика советской литературы М.М.Пришвина Блудово болото.

Особо охраняемая зона национального парка «Плещеево озеро» предназначена для сохранения природной среды в естественном состоянии при строго ограниченном хозяйственном и рекреационном использовании, в границах которой допускаются проведение научно-исследовательской и эколого-просветительской деятельности, ведение экологического мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических и противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ, организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов, экскурсий и посещение в целях познавательного туризма. В ее границах расположен памятник природы регионального значения «Дубрава деревень Чашницы, Ям» – уникальный участок широколиственных лесов у северной границы их распределения (Пригородное участковое лесничество).

Рекреационная зона предназначена для обеспечения и осуществления рекреационной деятельности, развития физической культуры и спорта, а также размещения объектов туристической индустрии, музеев и информационных центров. В рекреационной зоне допускаются: спортивные и любительские рыболовство и охота; заготовка и сбор гражданами недревесных и пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений для собственных нужд; научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, ведение экологического мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических, лесохозяйственных и противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ; организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов, смотровых площадок, туристических стоянок и мест отдыха; строительство, реконструкция и эксплуатация гостевых домов и иных объектов рекреационной инфраструктуры; размещение музеев и информационных центров Учреждения, в том числе с экспозицией под открытым небом; размещение ульев и пасек на участках, специально определенных Учреждением; работы по комплексному благоустройству территории. В зону входят массивы спелых и перестойных еловых и сосново-еловых древостоев в бассейне р.Нерли Клязьменской (Купанское участковое лесничество); смешанные хвойно-широколиственные насаждения различного возраста в бассейне р.Змейки (Пригородное участковое лесничество) – основной район обитания копытных животных и крупных хищников; сосновый бор у с.Соломидино (Пригородное участковое лесничество) с древостоем сосны 160-200-летнего возраста, высаженные крепостными крестьянами; лес у часовни Крест (Пригородное участковое лесничество). В рекреационную зону вошли удобные для маршрутного туризма территории, в том числе живописные берега озера Плещеево, исток реки Вексы, сосновые леса в местечке Симак и Урев, окрестности местечка Кухмарь, территория Дендрологического сада.

Блудово болото – заповедная зона национального парка

Олег Сидоров

Заповедная зона национального парка «Плещеево озеро» занимает 53 квартал Купанского участкового лесничества. Именно на этой территории расположены остатки Блудова болота, заочно известного большинству жителей нашей страны по произведению М.М. Пришвина «Кладовая солнца». Однако сейчас Блудово болото имеет немного общего с тем бескрайним болотом, которое описал М.М. Пришвин в своей повести. Многое изменилось с тех пор. Большая часть огромного когда-то болотного массива была осушена и разработана, кладовая солнца опустела. Относительно нетронутым остался небольшой участок в северо-восточной части когда-то существовавшего болотного массива. Но природа умеет залечивать нанесенные ей раны, и нарушенные экосистемы Блудова болота вступили в период восстановления. Начали зарастать сфагнумом и прочими болотными растениями примыкающие к сохранившемуся участку болота торфяные чеки, стали возвращаться на места прежнего обитания животные.

Современная площадь болота Блудово составляет 369,5 га.

Северная и центральная части Блудова болота по структуре растительности соответствуют олиготрофному болоту. Из охраняемых видов на данном участке обнаружено 4 вида бабочек и 3 вида птиц.

Специфическим ландшафтом южной части Блудова болота являются минеральные хорошо дренированные острова, покрытые лесом. Основу флоры и фауны этих лесных островов составляют типичные лесные виды. Изолированное нахождение этих территорий привело к тому, что они, как правило, мало затрагиваются человеческой деятельностью. На лесных островах южной части Блудова болота сохраняются участки старовозрастных сосняков, служащие местом обитания видов, приуроченных к старым лесам. На территории лесных островов обнаружены 3 вида жуков, 1 вид пресмыкающихся и 4 вида птиц, занесенных в Красную книгу Ярославской области.

Из обнаруженных охраняемых видов жуков 1 вид - дровосек косматогрудый (Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767)) – приурочен к территории старых сосняков и встречается на территории Ярославской области крайне редко и спорадично. Статус данного вида в Красной книге Ярославской области – 1 категория, вид находящийся под угрозой уничтожения.

На территории лесного острова, расположенного в Блудовом болоте существует жилое гнездо скопы. Это придает особую природоохранную ценность данной территории, так как данный вид занесен не только в Красную книгу Ярославской области, но и в Красную книгу Российской Федерации. Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о высокой природоохранной ценности Блудова болота. В настоящее время на данной территории происходит активное восстановление болотных экосистем, поэтому природоохранная ценность Блудова болота будет только повышаться.

Отдых в гармонии с природой

Из архива НП "Плещеева озеро"

Сотни туристов приезжают в национальный парк «Плещеево озеро» за за своеобразной «подпиткой», отдыхом от шума и суеты. Многие места известны далеко за пределами края. Одно из них - Синий камень - валун, лежащий на северо-восточном берегу Плещеева озера. Синий камень сегодня – место, которое можно назвать некой туристской Меккой. Практически все, кто приезжает в Залесье, непременно хотят его посетить. Единение с природой как нигде ощущается именно вдали от больших городов. В национальном парке «Плещеево озеро» есть для отдыха «в природе» все необходимое: уединенные экотропы, озеро, дендросад, палатки в окружении сосен и многое другое. Большой популярностью пользуются эколого-краеведческие экскурсии и походы по экотропам. Экологическая тропа «Медвежий угол» - маршрут длинною в 9,8 км. Однако не стоит пугаться такого похода – он настолько интересен, что время пролетит незаметно. На тропе можно увидеть то, что простому городскому жителю видеть не приходилось: порхалища и галечники для птиц, солонцы для кабанов и лосей, следы зверей и птиц, места прикорма крупных животных и ясли для молодняка, наблюдательные вышки. Вам будет предложено познакомиться с естественной средой обитания бобров и действием живоловушки для кабана. В зимовье лесника можно осмыслить увиденное и обсудить за дружеской чашкой ароматного чая. О флоре и фауне, о редких животных и растениях, грибах расскажет экологическая тропа «Кухмарь». Тропа позволяет совершить увлекательное путешествие по лесу и познакомиться с природой национального парка. «В гостях у серой цапли» - экологическая тропа, которая представляет орнитологический маршрут протяженностью 1 км. Проложен он на северо-восточном берегу оз. Плещеево. Эта тропа уже пользуется большой популярностью у жителей и гостей Залесья. Не случайно название тропы связано с серой цаплей – целая колония этих величавых птиц облюбовали этот берег озера для продолжения рода. Уже десятилетие молодые цапли появляются на свет на территории национального парка «Плещеево озеро».

Отдельное место в национальном парке занимает дендрологический сад им. С.Ф. Харитонова. Это целый мир растений, посаженный человеком. Растения Европы и Азии, Крыма и Кавказа, Америки, Японии и Китая. Сад – место отдыха переславцев и многочисленных гостей парка. Сегодня в саду проводятся экскурсии на любой вкус и возраст.

Если вы планируете посетить парк заранее, то для вашего удобства парк имеет сайт и страницы в социальных сетях, где есть масса необходимой информации в помощь гостям. Если собрались спонтанно – для вас работают Визит-центы, а их два. Первый расположен в центральном офисе парка, а второй в дендрологическом саду. Тут гостям помогут составить программу путешествия не только по национальному парку, но и по интересным местам Переславля-Залесского, подскажут нужные номера телефонов, порекомендуют, где пообедать и остановиться на ночлег. Кстати, переночевать можно и на берегу озера. Вариантов несколько: установив свою палатку, воспользовавшись стационарной деревянной палаткой парка или же услугами гостевых домов, расположенных на кордоне. Учитывая, что национальный парк «Плещеево озеро» пользуется большой популярностью у гостей, следует заранее забронировать жилье и экскурсии по парку. А дальше, сотрудники приложат максимум усилий, чтоб отдых на нашей территории остался одним из самых удачных в вашей копилке.

Дендрологический сад

Из архива НП "Плещеева озеро"

Территория национального парка включает в себя уникальные природно-исторические комплексы (памятники природы, истории, археологии, архитектуры). Особое место в национальном парке занимает рукотворный уголок – дендрологический сад им. С. Ф. Харитонова.

Дендрологический сад заложен в г. Переславле-Залесском в 60-62 гг. заслуженным лесоводом России Сергеем Федоровичем Харитоновым. Площадь сада составляет 58 га. Коллекция дендрологического сада насчитывает свыше 600 наименований растений. Все они представлены растениями умеренных широт и частично субтропических областей северного полушария. Самые многочисленные семейства – розоцветные, сосновые, кленовые, березовые, жимолостные, ивовые.

Как туристический объект на маршруте «Золотое кольцо России» сад известен с 1980 года. Здесь успешно функционируют четыре маршрута: первый – «Впервые в дендросаду» - ознакомительный, проходит по территории закладки сада начала 60-х – 1974 годов, представляет основную коллекцию; второй маршрут – «По странам и континентам» - проходит по территории географических отделов, знакомит с разнообразием древесных и кустарниковых растений северного полушария Земли; третий – экологическая интерактивная тропа «Природа чувств» – приглашает посетителей в увлекательное путешествие познания чудес природы через органы чувств; четвертый – экологическая тропа «Тропа сказок» – знакомит посетителей с героями русских сказок, легендами и преданиями о растениях. Затейливые персонажи, вырезанные из дерева рукой талантливого местного мастера, среди которых Грибич, Травич, Зверич, Лешим, Бабой Ягой встретят малышей на интерактивной «Тропе сказок».

Дендрологический сад зарегистрирован Карловским университетом г. Праги в Международном каталоге ботанических садов, как опорный пункт по интродукции растений в Ярославской области, в 1992 году включен в региональный Совет ботанических садов центра европейской части России.

Дендрологический сад имеет огромное значение в изучении, размножении и популяризации редких и исчезающих видов растений. В целом из различных регионов интродуцировано 30 видов редких растений, из них 12 включено в Красную книгу России. Все виды нуждаются в дальнейшем испытании, наблюдении и сохранении.

Именно на его территории планируется создание комплекса инфраструктурных объектов для развития экологического туризма. Это позволит значительно расширить объем и качество предоставляемых национальным парком как туристских услуг, так и научно исследовательских и эколого-просветительских услуг.

За период начала развития территории поток посетителей увеличился в несколько раз: 2008 год – 7348 человек, 2011 год – 10426 человек, 2014 год – 21459 человек, 2015 год – 26143 человека, 2016 год – 29346 человека, 2018 года 28751 человека.

Как мы видим, начало увеличения потока посетителей совпадает с началом развития территории дендрологического сада. Наблюдается увеличение потока посетителей с 2008 года в 3.5 раза. Это связано с началом активного развития территории: 2010 год – обустроена экологическая тропа «Тропа сказок», 2011 – 2014 г – начаты работы по благоустройству территории (скамьи, урны, освещение, деревянные настилы, детская площадка, информационное насыщение территории), 2015 год – обустроена интерактивная экологическая тропа «Природа чувств».

Основные категории посетителей – это взрослые, дети 7-16 лет, пенсионеры, льготные категории посетителей. Основной поток посетителей – это индивидуальное посещение и семьей, в том числе 3500 человек - в организованных группах.

Дендрологический сад используется как площадка для проведения эколого-образовательных проектов и мероприятий: экодесанты, акция «Посади цветы», благотворительные экскурсии, событийные праздники, творческие конкурсы, мастер-классы, экологические занятия.

Очень важно создать на базе дендрологического сада им. С.Ф. Харитонова эколого-просветительский центр, который станет также логистическим центром распределения туристических потоков по территории национального парка «Плещеево озеро», что даст возможность перераспределения рекреационной нагрузки равномерно по территории, минимизировать негативное воздействие на природные комплексы.

Развитие познавательного туризма в соответствии со статьями 7 и 13 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» №33-ФЗ является одной из основных задач, возложенных на национальные парки. Познавательный туризм – один из специализированных видов экологического туризма, основной целью которого является ознакомление с природными и культурными достопримечательностями. Эта сфера - высокоэффективная форма эколого-просветительской деятельности на особо охраняемых природных территориях.