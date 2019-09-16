2019-09-16T14:40:09+03:00
Конкурсы и тесты

«Классный учитель»: выберем вместе лучшего педагога Ярославля

«Комсомолка» проводит народное голосование к профессиональному празднику работников образования
Поделиться:
В преддверии Дня учителя, который страна будет праздновать 5 октября, при поддержке департамента образования мэрии Ярославля мы проводим конкурс «Классный учитель»В преддверии Дня учителя, который страна будет праздновать 5 октября, при поддержке департамента образования мэрии Ярославля мы проводим конкурс «Классный учитель»Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Учитель… Как много в этом слове. Наши любимые и уважаемые преподаватели не только дарят детям новые знания и умения, но и выступают для них наставниками в познании окружающего мира, воспитывают, советуют, вдохновляют. Правда, в суматохе школьных будней мы не всегда успеваем сказать им: «Спасибо! Вы классный учитель!». «Комсомолка» дарит вам такую возможность.

В преддверии Дня учителя, который страна будет праздновать 5 октября, при поддержке департамента образования мэрии Ярославля мы проводим конкурс «Классный учитель». Приглашение к участию в онлайн-соревновании были накануне разосланы в городские школы. В ответ нам поступило 15 заявок. Из них и будем выбирать самого-самого педагога Ярославля.

Условия конкурса просты: заходите, ставьте лайки под фотографией учителей. Кто из участников конкурса наберет больше всего голосов, тот и станет победителем. Голосовать можно один раз в сутки за одного участника. Для этого необходимо авторизоваться на нашем сайте любым удобным для вас способом.

Голосование завершится в 11 часов утра 2 октября. Подарком для лидера станет статья о нем в «Комсомольской правде - Ярославль». Участники, занявшие первые пять мест, будут награждены дипломами победителей конкурса «Классный учитель».

Дополнительную информацию о конкурсе можно узнать, позвонив в редакцию «Комсомольская правда – Ярославль» по телефону: 58-58-17 или написав на почту: Kp_yaroslavl@mail.ru

x

Загрузить фото

Все поля обязательны для заполнения

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Найдем «Ключевое слово»!
Федеральное агентство по делам национальностей и «Комсомольская правда» объявляют о начале приема заявок на III Всероссийскую премию «Ключевое слово», направленную на сохранение языкового богатства и разнообразия народов, проживающих на территории России
Любишь поезда? Пройди тест: "Кто ты на железной дороге?»
Многие из нас в детстве мечтали стать машинистами или проводниками. Скорость, мерный стук колес, дальние города - сплошная романтика. Этот тест покажет, какая профессия, связанная с железной дорогой, тебе подойдет на самом деле
Подведены итоги конкурса имени Василия Пескова «Окно в природу» 2018
Главный редактор «КП» Владимир Сунгоркин и вице-президент ПАО «Транснефть» Михаил Маргелов наградили победителей и призеров III Всероссийского конкурса журналистских и блогерских работ имени Василия Пескова «Окно в природу»
Новости 24
У ярославской школы имени Ивана Ткаченко построят каток
Прокуратура Ярославля выявила сайт, на котором любой мог купить паспорт
В Ярославле сбили подростка в наушниках
Ярославским школьникам с 23 сентября начнут выдавать карты на питание
Ярославские приставы арестовали деньги в кассе кафе
После видео в соцсетях в Ярославле сменили подрядчика по уборке Заволжского района
В Ярославле через две недели начнется отопительный сезон
В Ярославской области местный житель украл комбикорм, чтобы купить водку
Дзержинский рынок в Ярославле восстановят в максимально сжатые сроки
У выживших в смертельном ДТП под Ярославлем ушибы внутренних органов и черепно-мозговые травмы
ФСБ задержала банду сотрудников «Агата»
Мог воровать миллионы сотнями: в Ярославской области задержали директора крупного завода
Директор больницы имени Соловьева уверена, что аппарат МРТ исправно работает
«Балтика» заявила о необходимости усилить борьбу с нелегальным рынком
Ярославская полиция задержала иностранца с поддельной миграционной картой
Парень из Ярославской области совершил 12 краж на 100 тысяч рублей
В Рыбинске прошел парад спортсменов
В Ярославле всю неделю будет идти дождь
Прокуратура контролирует расследование уголовных дел, связанных с ДТП под Ярославлем
В Ярославской области пропал мужчина на красном велосипеде
Власти Ярославля дадут родственникам погибших в ДТП по миллиону рублей
Ярославец ехал пьяным за рулем корейской иномарки
В Ярославле сгорел Дзержинский рынок: есть пострадавшие