«Классный учитель»: выберем вместе лучшего педагога Ярославля

Учитель… Как много в этом слове. Наши любимые и уважаемые преподаватели не только дарят детям новые знания и умения, но и выступают для них наставниками в познании окружающего мира, воспитывают, советуют, вдохновляют. Правда, в суматохе школьных будней мы не всегда успеваем сказать им: «Спасибо! Вы классный учитель!». «Комсомолка» дарит вам такую возможность.

В преддверии Дня учителя, который страна будет праздновать 5 октября, при поддержке департамента образования мэрии Ярославля мы проводим конкурс «Классный учитель». Приглашение к участию в онлайн-соревновании были накануне разосланы в городские школы. В ответ нам поступило 15 заявок. Из них и будем выбирать самого-самого педагога Ярославля.

Условия конкурса просты: заходите, ставьте лайки под фотографией учителей. Кто из участников конкурса наберет больше всего голосов, тот и станет победителем. Голосовать можно один раз в сутки за одного участника. Для этого необходимо авторизоваться на нашем сайте любым удобным для вас способом.

Голосование завершится в 11 часов утра 2 октября. Подарком для лидера станет статья о нем в «Комсомольской правде - Ярославль». Участники, занявшие первые пять мест, будут награждены дипломами победителей конкурса «Классный учитель».

Дополнительную информацию о конкурсе можно узнать, позвонив в редакцию «Комсомольская правда – Ярославль» по телефону: 58-58-17 или написав на почту: Kp_yaroslavl@mail.ru