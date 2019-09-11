Современный бизнес в России неизменно сталкивается с различными проблемами, решить которые без потерь могут не все предприниматели. Но независимо от направления деятельности, размера компании и первопричины (законодательные изменения, повышение налоговой нагрузки, нежелание заниматься коммерцией и т.д.), бизнес можно закрыть официально - добровольно, пройдя ряд дорогостоящих и трудоёмких этапов, или обратить внимание на альтернативные пути (банкротство, купля – продажа, смена собственника бизнеса иным способом, дробление и прочее).

Однако среди всех возможных вариантов, как с точки зрения финансовых вложений и временных потерь, так и с точки зрения закрытия компании, особого внимания заслуживает альтернативная ликвидация ООО.

Как ликвидировать компанию альтернативно: законные способы

Альтернативная ликвидация ООО в Москве – это легитимный способ избавления от бизнеса, при котором первоначальная компания какое-то время продолжит существование, решив возникшие проблемы путем:

1) Замены руководителя компании;

2) Замены учредителей/участников;

3) Реорганизации компании с последующей ликвидацией;

4) Банкротство;

И первый, и второй варианты, при которых первоначальная компания продолжит работу, допускают регистрацию в качестве руководителей / участников не только граждан России, но и нерезидентов, чем сводят к минимуму риски, связанные с проверками контролирующих организаций и сопутствующими им штрафными санкциями.

Кому подойдет?

Обычно альтернативную ликвидацию в форме замены руководства / учредителей выбирают фирмы без долгов перед бюджетом и больших долгов перед контрагентами (т.е. не находящиеся на пороге банкротства), а также компании, не принимающие участие в судебных разбирательствах, поскольку формально бизнес продолжает существовать. Наиболее часто к этому методу прибегают при наличии разногласий между собственниками бизнеса, а также те, кто не хочет ждать закрытия бизнеса путем добровольной ликвидации несколько месяцев.

Реорганизация и банкротство больше подходят для юридических лиц с долгами, которые по итогам процедуры прекращают свое существование. Однако сегодня эти способы изжили себя, поскольку при наличии внушительных сумм задолженностей ФНС просто «не дает» завершить слияние, присоединение или завершить несостоятельность не реализовав имеющиеся активы.

Преимущества и недостатки альтернативной ликвидации

Помимо экономии времени, денег и нервов, ключевыми преимуществами альтернативных вариантов закрытия бизнеса считаются:

Низкая степень сопутствующих рисков в силу невозможности вызова новых участников и руководителей (нерезидентов) ФНС для дачи объяснений;

«Обкатанность» схем;

Минимальные сроки;

Небольшая стоимость услуг профессионалов;

Фактически бизнес закрывается тогда, когда этого хотят истинные владельцы.

К недостаткам альтернативных методов с заменой участников и руководства можно отнести:

• Вероятность привлечения к субсидиарной ответственности, бывших руководителей или учредителей, а также назначения проверок и сопутствующие им штрафные санкции (за исключением случаев, когда новый участник или ЕИО – нерезидент);

• Повышенный интерес со стороны ФНС и правоохранительных органов;

Обладая большим практическим опытом и глубокими правовыми познаниями, специалисты в сфере права всегда помогут выбрать оптимальный вариант ликвидации, учитывая не только ситуацию и пожелания клиента, но и особенности его бизнеса.

А если в компании долги?

Говоря об альтернативной ликвидации бизнеса, необходимо упомянуть про еще существующие варианты, которые хотя и используются реже, но на практике все же применяется:

Продажа компании третьим лицам (на основе договора купли – продажи, который требует нотариального заверения).

При своей схожести со сменой собственников/участников бизнеса продажа компании отличается дороговизной. Стоимость этого вопроса в несколько раз превышает расходы на альтернативную ликвидацию с участием нерезидентов.

В свою очередь при реорганизации все обязательства остаются на своих местах, имеется возможность привлечения к ответственности бывших собственников и руководство, не исключены налоговые проверки.

Методы альтернативной ликвидации ООО

Ликвидация ООО сменой директора, как и альтернативная ликвидация сменой учредителей ООО на нерезидента, сегодня наиболее популярный вариант формального завершения деятельности компании, при которой право на руководство (генерального директора) компанией передается третьему лицу, а бизнес продолжает функционировать.

Здесь важно найти подходящую кандидатуру, которая устроит собственников бизнеса и не вызовет интереса со стороны представителей контролирующих органов. Поэтому, многие отдают предпочтение именно нерезидентам.

Но, обладая массой нюансов, смена руководства фирмы на нерезидента требует наличия не только теоретических знаний, но и практического опыта, что позволит избежать негативных последствий правового характера и повышенного интереса со стороны налоговых органов.

По желанию клиента при проведении ликвидации альтернативным методом можно совершить замену юридического адреса и внести некоторые иные коррективы в Устав.

Кандидатура нерезидента: преимущества выбора

Смена учредителей или руководителей ООО на нерезидентов – это абсолютно законный вариант альтернативной ликвидации, который отличается следующими преимуществами:

Существенная экономия времени;

Не назначаются проверки контролирующих органов, а самих нерезидентов не вызывают для дачи объяснений в ФНС;

При обращении к специалистам кандидатуры нерезидентов подбираются тщательно, а значит исключено мошенничество со стороны новых участников или руководителей;

Сжатые сроки проведения всех действий (10 рабочих дней);

Сохранение информации о юридическом лице в ЕГРЮЛ;

Отсутствие необходимости уведомлять кредиторов о начале процесса и готовить большое количество бумаг.

Возможные негативные последствия

Смена учредителей и директора, как вариант возможного избавления от бизнеса, имеет негативные моменты: процедура потенциально связана с такими последствиями, как субсидиарная ответственность бывших руководителей и владельцев.

Реорганизация в любой форме чревата проверками со стороны контролирующих органов и соответственно возможными (но не обязательными) штрафными санкциями, в отличие от замены (участников или руководителя на нерезидента).

Основные этапы

Классическая схема альтернативной ликвидации в виде замены генерального директора и учредителей компании на нерезидентов включает следующие этапы:

Введение нового руководителя и/или учредителя;

Исключение из состава оставшихся участников на основании их заявления, чтобы по итогам остался только один – нерезидент;

«Бросания» компании новым участником и исключение фирмы из реестра на основании решения ФНС.

Несмотря на кажущуюся простоту, каждый этап требует не только соблюдения нормативных требований и правильного заполнения документов, но и своевременной регистрации изменений.

Альтернативная ликвидация ООО: документы

Комплект документов, которые потребуются для подачи в ФНС, напрямую зависит от выбранного способа альтернативной ликвидации бизнеса. Этот процесс связан с обязательным обращением к нотариусу и в регистрирующий орган, целью которого является внесением необходимой информации в ЕГРЮЛ. Базовый пакет документов, которые потребуются для предоставления услуг по альтернативной ликвидации, включает в себя:

• Свидетельства ИНН и ОГРН;

• Действующий Устав.

Остальные документы зависят от выбранного способа ликвидации бизнеса и могут включать в себя:

• Протокол/решение;

• Квитанция об уплате пошлины;

• Договор (о слиянии/присоединении);

• Доверенность;

• Регистрационные формы и т.д.

Цена и сроки

Альтернативная ликвидация отличается приемлемой ценой и минимальными сроками.

При смене руководства и учредителей (в зависимости от ситуации) процесс не затягивается дольше 2-х рабочих недель, а стоимость (при такой оперативности) вас приятно удивит.

А что потом?

Чаще всего после смены генерального директора и Участника, бизнес не ведется, и компания впоследствии ликвидируется ФНС самостоятельно и исключается из Реестра.

Распространенные ошибки и заблуждения

При всей привлекательности и популярности схем альтернативного завершения бизнеса сегодня существует немало ошибок и заблуждений, которые легко развеять. Наиболее распространенными заблуждениями считаются:

1) Альтернативная ликвидация спасает от уголовной ответственности бывших участников или руководителей. Если для привлечения к ней имеются основания (проведение сомнительных финансовых операций, легализация («отмывание») денежных средств, уход от уплаты налогов, совершение преступлений, предусмотренных УК РФ и т.д.), то выбор любого из методов альтернативной ликвидации не спасет от преследования со стороны правоохранительных органов;

2) Управление компанией. Следующее заблуждение связано с новым этапом развития бизнеса при смене руководящего состава или участников. Не обязательно руководство компанией будет успешным. Новый руководитель/учредитель не должен заниматься бизнесом эффективно и вообще может его не вести.

Чем помогут профессионалы?

Обращаясь к профессионалам в сфере права, которые готовы оказать помочь в проведении альтернативной ликвидации с участием нерезидента, вы получаете не только консультацию в доступном формате, но и информацию о кандидате (одного или нескольких), только после одобрения, которого будут подготовлены необходимые документы:

• Актуальная редакция формы Р13001;

• Грамотно составленные протокол ОСУ (решения учредителя) о приеме нового участника и соответственно об увеличении УК;

• Посещение нотариуса;

• Подача пакета документов в регистрирующий орган;

• Заполнение актуальной редакции формы Р14001;

• Удостоверение формы у нотариуса вместе с документами нового ЕИО (участника);

• Подготовка прочих документов, необходимых для подачи в ФНС;

• Посещение налоговой инспекции;

• Внесение изменений (о новом участнике/ЕИО – нерезиденте в ЕГРЮЛ).

Считаясь сложным, ответственным и полным «подводных камней» процессом, любой из видов альтернативной ликвидации компании требует наличия не только знаний в сфере права и отслеживания законодательных изменений, но и самого главного - практического опыта. Поэтому своевременное обращение к профессионалам компании «РегСтар» станет залогом успешного решения поставленной задачи.

Только опытные и грамотные юристы помогут провести альтернативную ликвидацию оптимально подходящую под ваш случай в рамках действующего законодательства РФ, не вызывая повышенного интереса со стороны ФНС и правоохранительных органов, минимизируя риски оспаривания и привлечения к ответственности.