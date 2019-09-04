2019-09-04T16:24:25+03:00
Кострома

В Костромской области один КАМАЗ украли два раза за час

Найти машину удалось благодаря бдительности сотрудников ГИБДД
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В Костромской области один КАМАЗ украли два раза за час.В Костромской области один КАМАЗ украли два раза за час.Фото: Олег АДАМОВИЧ
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Костромские полицейские раскрыли двойной угон одного и того же грузового автомобиля. КАМАЗ увели с территории одного из предприятий Поназыревского района. Как позже выяснилось, сделал это водитель, который работал на нем. Мужчина прямо на работе выпивал со знакомым. Под воздействием алкоголя мужчинам захотелось продолжения банкета - и друзья отправились попариться в баню. Правда, не пешком, а на рабочей технике.

В бане водитель грузовика заснул, а его приятель взял из его кармана ключи от машины и отправился колесить дальше. Но в этот момент его остановили сотрудники ГИБДД – для проверки. Каково же было их удивление, когда мужчина за рулем оказался пьяным и без прав.

- Нарушитель пояснил, что собирался только оградить друга от неприятностей и вернуть КАМАЗ на место, пока хозяин предприятия не заметил пропажу, - рассказали в УМВД России по Костромской области.

Правда, благие намерения не избавили мужчин от возмездия. На обоих злоумышленников завели уголовные дела по факту угона транспортного средства. Кроме того, последнему водителю предстоит ответить и за неоднократное управление автомобилем в нетрезвом виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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