2019-08-28T12:49:30+03:00
Общество

Муж ярославны, победившей на WorldSkills: «Восторг и гордость за нее!»

Анастасия Камнева взяла главный приз чемпионата
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Супруг победительницы WorldSkills поддерживал ее на протяжении всего чемпионата. Фото: со странички Анастасии Камневой в "ВКонтакте".Супруг победительницы WorldSkills поддерживал ее на протяжении всего чемпионата. Фото: со странички Анастасии Камневой в "ВКонтакте".
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Ярославская студентка Анастасия Камнева стала золотой медалисткой и обладательницей высшей награды международного чемпионата WorldSkills – 2019. Сейчас на девушку сыплются поздравления. Но одним из самых первых с победой ее поздравил супруг Виктор.

- Я на протяжении всех четырех соревновательных дней был с ней рядом. Поддерживал ее и переживал вместе с ней. Эмоции просто не описать. Восторг и гордость за нее! Слезы радости не смог удержать. Кричал так, что голос сел. Я очень сильно ее люблю и безумно горжусь ею. Она это заслужила. Она лучшая из лучших! – рассказал в беседе с «КП-Ярославль» Виктор Рощупкин.

По мнению мужа Анастасии, победить ей помогли такие качества, как упорство, целеустремленность, стрессоустойчивость, быстрая обучаемость и умение работать в команде.

Сам Виктор к химии, которой увлекается его жена, отношения не имеет. Он работает в IТ-компании, занимается пауэрлифтингом.

- Пытался вникнуть в ее специализацию, но это глубокая наука и так сразу ее не понять. После данного чемпионата я увидел, как работает моя супруга. И это, конечно, только восторг вызывает! – поделился Виктор.

Пока, Анастасия готовилась к конкурсу, дома проводила очень мало времени. Сейчас, после чемпионата, молодые супруги, которые поженились только год назад, наконец, намерены наверстать упущенное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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